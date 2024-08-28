ننشر مواقيت الصلاة الأربعاء 28/8/2024 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:59 ص

موعد صلاة الظهر 12:56 ص

موعد صلاة العصر 31: 4

موعد صلاة المغرب 7:24 م

موعد صلاة العشاء 8:43

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:01 ص

موعد صلاة الظهر 1:01

موعد صلاة العصر 4:37

موعد صلاة المغرب 7:29 م

موعد صلاة العشاء 8:51 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:54

موعد صلاة الظهر 12:52 م

موعد صلاة العصر 4:28 م

موعد صلاة المغرب 7:20 م

موعد صلاة العشاء 8:40 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:51

وقت صلاة الظهر 12:44

موعد صلاة العصر 4:17 م

وقت صلاة المغرب 7:10 م

وقت صلاة العشاء 8:27 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:02 ص

موعد صلاة الظهر 12:50 ص

موعد صلاة العصر 20: 4

موعد صلاة المغرب 7:14 م

موعد صلاة العشاء 8:29