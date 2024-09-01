نقيب المرافق يستقبل وفد اتحاد نقابات مقاطعة أنهوي الصينية لبحث التعاون المشترك

كتبت آية دعبس

استقبل هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للمرافق، وفد اتحاد نقابات مقاطعة انهوي من جمهورية الصين الشعبية، برئاسة تشان ونجون نائب رئيس اتحاد المقاطعة، وبحضور عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد نقابات عمال مصر.

وعقد هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامه ونائب أول رئيس الإتحاد الدولي للخدمات اجتماعا مع الوفد الصيني ، بحضور أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة.

وفي مستهل حديثه أعرب “فؤاد” عن سعادته بهذه الزيارة الرسمية والأولى بعد جائحة كورونا ، التي أعاقت التواصل بين الجانبين لسنوات ، كما أعرب عن تقديره لعمال جمهورية الصين الشعبية لما لهم من دور هام و بارز في قيام كبري الاقتصاديات العالمية .

و أستعرض “فؤاد” تاريخ النقابة العامة للمرافق وما حققته خلال الفترة الأخيرة من إنجازات لصالح العاملين وجهودها في دعمهم بمختلف المجالات ، من خلال عرض فيلم وثائقي عن انجازات النقابة العامة خلال الفترة الماضية ، من تطوير وتحسين للخدمات وافتتاح عدداً من مراكز للتدريب والمقرات التابعة و دورها في عقد المفاوضات والدفاع عن حقوق العاملين بالقطاعات التابعة.

وخلال كلمته أكد “فؤاد” أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية استطاعت خلال العشر سنوات الماضية تحقيق طفرة هائلة وإنجازات غير مسبوقة في مختلف المجالات ، بما عزز من قدرات الاقتصاد الوطني وخلق مناخ آمن للاستثمار ، لتوطين الصناعات واهتم بشكل خاص بتطوير الكوادر البشرية المؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل ، كما أطلق العديد من المبادرات التي تحسن من المستوى المعيشي والاجتماعي للمواطنين بكافة ربوع الجمهورية ، ومنها مبادرة حياة كريمة التي اشتملت على كافة الجوانب المتعلقة بحياة المواطن بشكل مباشر من التعليم والصحة وتطوير الخدمات وتوفير فرص العمل والسكن والمشروعات الصغيرة والمتوسطة للارتقاء بالمستوى المعيشي وتحسين حياة المواطنين.

واضاف “رئيس النقابة العامة للمرافق” أن عمال مصر هم الركيزة الأساسية التي قامت عليها كافة إنجازات الدولة و هم القوام المتين والأرضية الراسخة للجمهورية الجديدة ، لذا تحرص النقابة العامة على دعم العمال وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم المشروعة بما يحقق الإستقرار الوظيفي ويدعم اقتصاد الدولة ويحقق تطلعات وآمال العاملين بمختلف القطاعات التابعة ، لافتاً إلى أنه تم عقد العديد من البروتوكولات إقليميا ودوليا لتعزيز التعاون و تبادل الخبرات و عقد الكثير من الدورات التدريبية المشتركة ، لتعظيم الاستفادة الثقافية والمهنية لدي العاملين من مصر ومختلف الجنسيات .

وفي ختام كلمته أعرب “فؤاد” عن استعداد النقابة العامة للتعاون مع الجانب الصيني ، وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين خاصة في مجال التثقيف و التدريب لدعم العلاقات الثنائية بما يحقق أقصى الاستفادة للجانبين .

ومن جانبه أكد “الجمل” أن إتحاد عمال مصر من الاتحادات العمالية العريقة على مستوى العالم ، ويقوم بدور كبير لتعزيز العلاقة بين اطراف العمل بما يحقق التوازن بين طرفي الإنتاج .

لافتاً إلى أن إتحاد عمال مصر يحرص على تعزيز التعاون مع مختلف الدول بشتى المجالات لدعم وتعزيز العلاقات ، مشيرا إلي ضرورة الاهتمام بالتجارب الصينية التي عززت من الاقتصاد الوطني وجعلته من اقوى الاقتصاديات العالمية وهناك بالفعل تعاون في العديد من المجالات الاقتصادية الهامة.

و نوه “الجمل” إلى أن وفداً من إتحاد عمال مصر سيحضر خلال أيام قليلة فاعليات مؤتمر تجمع دول البريكس بمشاركة النقابة العامة للمرافق ، لافتاً إلي الشراكة القوية التي تأسست لتعزيز التعاون طويل الأمد للدفاع عن مصالح العمال المنضمين لأطراف الاتفاقية ، بما في ذلك تبادل المعلومات حول التشريعات العمالية والنقابية، وحماية حقوق العاملين ومصالحهم.

واختتم رئيس اتحاد عمال مصر حديثه بأن النقابة العامة للمرافق العامة من أقوى النقابات العمالية التي لها تاريخ حافل بالعمل الجاد و الإنجازات المعهودة والسعي المستمر للدفاع عن حقوق العاملين وتحقيق رغباتهم .

ومن جانبها أعربت “تشان ونجون” نائب رئيس اتحاد مقاطعة أنهوى الصينية ، عن بالغ سعادتها بالتواجد في مصر التي لا يشعر أحد فيها بالغربة لافتة إلى التقارب الحضاري والثقافي بين البلدين .كما أعربت عن تمنياته بأن تكون تلك الزيارة خطوة جديدة لتعميق العلاقات بين البلدين ممثلة في إتحاد نقابات عمال مقاطعة أنهوى و النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامه .

و أضافت أنه تم إنشاء مركز نقابة العاملين بمقاطعة أنهوى عام 1953 ميلاديا وهو من أقوى المراكز النقابية واسمه يشير إلي العلاقة بين الأمان والتجارة وتحقيق الترابط بينهم ، ويضم اتحاد النقابات العديد من الشخصيات التاريخية البارزة في العمل النقابي في مختلف المجالات ، ما أسهم في ازدهارا الاقتصاد وتحقيق النمو السريع ، مسيرة إلي أن حجم التبادل التجاري والصناعات المختلفة حققت عوائد ضخمة انعشت الاقتصاد بمختلف المجالات ، حيث تسهم صناعة السيارات التي تحتل نسبة كبيرة من الصادرات العالمية كما إلي جانب صناعة الزجاج و الأجهزة الإلكترونية فضلا عن احتواء مقاطعة أنهوي على اكبر ٤ مراكز طبية عالمية .

وأكدت على تطلعات إتحاد نقابات عمال أنهوى على استعادة التواصل و العلاقات مع مصر خاصة بعد توقفها بسبب جائحة كورونا ، و أن هناك إهتمام كبير بمجالي التدريب والتثقيف و الزكاء الاصطناعي والذي تقوم عليه معظم الصناعات ما يجعلنا مهتمين بتعميق العلاقات الدولية لتبادل الخبرات وتحسين جودة الخدمات بما يحقق الأمان والإستقرار الوظيفي.



وفي ختام اللقاء أهدت نائب رئيس إتحاد نقابات عمال أنهوى درع التكريم للسيد الأستاذ عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تقديراً لجهوده.

كما أهدت المستشار هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامه درع نقابات عمال أنهوى تكريماً لجهوده ودعمه لعمال المرافق العامة.

ومن جانبه منح رئيس العامة للمرافق درع التكريم للوفد الصيني تعبيرا عن تقديره وتكريماً لجهودهم.