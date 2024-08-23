نقابة النيابات والمحاكم تُخطر اتحاد العمال بممثليها فى مجلس إدارته والجمعية العمومية

كتبت آية دعبس

قالت النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، برئاسة كريم عبد الباقى، إن الجمعية العمومية للنقابة، قررت اعتماد قرار مجلس إدارة النقابة العامة في 9 مارس 2024 باختيار ممثلي النقابة العامة بالجمعية العمومية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وذلك طبقًا لنص المادة 23 من لائحة النظام الاساسي، والتى نصت على أن يتولي مجلس الإدارة اختيار ممثلي النقابة العامة في الجمعية العمومية للاتحاد النقابي، واختيار ممثليها لعضوية مجلس إدارة الاتحاد النقابي.

وأوضحت نقابة النيابات والمحاكم، أن الاسماء التي تم اختيارها من جانب مجلس الادارة المنعقد في 9 مارس 2024، وسيتم إرسال خطاب بها إلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بعد اعتماد الجمعية العمومية، هى : كريم حسين محمد عبدالباقي – احمد ابراهيم توفيق – علي عبدالناصر حسن – ماجد رشاد عبدالعزيز – عيد عبدالسلام محمد – احمد عبدالعظيم حسان – مصطفي محمود السيد محمود – بهاء الدين رتيب شحاتة – كريم ابراهيم ابراهيم – محمد السعيد كمال الشيخ – اماني محمد أبوالعينين – احمد عيسي عامر – محمد عبد الحكم احمد).

وكانت الجمعية العمومية، للنقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، قد وافقت على اختيار كريم عبدالباقي رئيسا للنقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم رسميًا وذلك بدلاً من "قائم بالأعمال" وهو ما يترتب عليه تصعيد "عبدالباقي" لعضوية مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.