مع قرب المدارس.. نصائح لتقليل وقت الشاشات لطفلك لحمايته من هذه الأسباب

كتبت فاطمة ياسر

قد يؤدي قضاء وقت طويل لطفلك أمام الشاشات إلى تعرضه لبعض المضاعفات الصحية والعقلية، وتؤثر أيضًا على نومه ومزاجه وتركيزه وأدائه في الدراسة، ومع اقتراب المدارس يجب على الآباء البدء في تقليل عدد ساعات استخدام الطفل للشاشات عن طريق اتباع بعض النصائح وفقًا لموقع hindustantimes.

الآثار السلبية لاستخدام الأطفال الشاشات بإفراط

وأوضح التقرير، أن هناك بعض الآثار السلبية للإفراط في استخدام الشاشات عند الأطفال، ومنها:

- انخفاض الانتباه

يمكن أن يؤثر التعرض لفترات طويلة للأجهزة الإلكترونية سلبًا على مدى الانتباه عند الطفل، ويتسبب في تعرضهم لصعوبة التركيز والقلق والتوتر المستمر، وصعوبة الانتباه في المدرسة، وهذا يؤثر علي مستقلبهم وذلك لأن المحتوى عبر الإنترنت غالبًا ما يحتوي على صور أو مشاهد سريعة والكثير من الأشياء المثيرة في وقت واحد، ما يؤدي إلى تحفيز الدماغ باستمرار، ولهذا السبب غالبًا ما يجد الأطفال الأنشطة البطيئة مثل القراءة أو الكتابة التي تتطلب الصبر والتركيز مملة.

- الأداء الدراسي الضعيف

قد يواجه أطفالك صعوبة في إكمال مهمة واحدة دون مساعدة أحد، إن مفتاح الحفاظ على نشاط دماغ طفلك وذكائه هو تعلم أشياء جديدة واستخدام التفكير المنطقي لحل المشكلات، فعندما ينشغل طفلك بمشاهدة مقاطع الفيديو والألعاب عبر الإنترنت، فإنه يفوت باستمرار الأنشطة الممتعة والمحفزة للدماغ مثل الدردشة مع الآخرين أو ممارسة الألعاب أو القراءة.

- السمنة

إن الجلوس أمام شاشة إلكترونية لفترة طويلة قد يحد من حركتك، كما أن الجلوس في مكان واحد لساعات طويلة دون أخذ قسط من الراحة قد يؤدي إلى زيادة الوزن، وغالبًا ما يصاحب هذا الوقت الذي يقضيه الشخص أمام الشاشة تناول وجبات خفيفة غير صحية وحلويات يمكن أن تزيد بشكل كبير من تناول السعرات الحرارية، كما أن زيادة الوزن المفرطة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب وارتفاع مستويات الكوليسترول.

- انخفاض المهارات الاجتماعية

في هذا العصر الرقمي ينخطر الأطفال وينشون مفهوم التفاعل الاجتماعي، وغالبًا ما نراهم يشاهدون مقاطع فيديو على الأجهزة أثناء حضور التجمعات الاجتماعية أو الحفلات، ويصبح من الصعب عليهم التفاعل مع الآخرين، ومقابلة أشخاص جدد، وتكوين صداقات، مما يؤدي إلى العزلة والوحدة في العالم الحقيقي.

نصائح لتقليل وقت استخدام الشاشة للأطفال

- شجع الأطفال على اللعب في الهواء الطلق مع أصدقائهم لتطوير مهاراتهم المعرفية.



- استخدم وقت الشاشة للأغراض التعليمية والبحثية والألغاز والألعاب للحصول على تجربة جماعية.



- انتبه إلى المحتوى الذي يشاهده طفلك، وتأكد من اختيار مقاطع الفيديو أو الألعاب المناسبة لعمره والتي تساعد في تحسين تفكيره النقدي.



- توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP) بعدم قضاء أكثر من ساعة واحدة أمام الشاشة يوميًا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و5 سنوات وحدود مماثلة للأطفال الأكبر سنًا.



- يجب على الآباء وضع قواعد صارمة بإبعاد الشاشات الإلكترونية عن وقت العشاء وغرفة النوم والوقت العائلي لخلق مساحة صحية للتفاعل والترابط العائلي.



- خطط لرحلات عائلية إلى المتنزهات الترفيهية والمتاحف والمكتبات والمسارح لإبقاء الأطفال منشغلين ومنخرطين بدلاً من البقاء ملتصقين بهواتفهم الذكية.



- ينبغي على الآباء إظهار عادات الشاشة الصحية من خلال الحد من وقت استخدامهم للشاشة والمشاركة في أنشطة غير متعلقة بالشاشة.

