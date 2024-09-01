مسيرة فى رام الله للتنديد بالعدوان الإسرائيلى المتواصل على غزة والضفة الغربية

أ ش أ

شارك العشرات من الشبان الفلسطينيين، الليلة، في مسيرة جابت شوارع وسط مدينة رام الله، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن المشاركين رددوا الشعارات المنددة بجرائم الاحتلال المستمرة في قطاع غزة ومحافظات شمال الضفة الغربية، خاصة جنين التي تتعرض لعدوان متواصل منذ أربعة أيام، كما ندد المشاركون بصمت المجتمع الدولي إزاء جرائم الاحتلال المستمرة بحق أبناء الشعب.