اليوم السابع
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الأحد، 01 سبتمبر 2024 09:30 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مسيرة فى رام الله للتنديد بالعدوان الإسرائيلى المتواصل على غزة والضفة الغربية

الأحد، 01 سبتمبر 2024 08:24 ص
مسيرة فى رام الله للتنديد بالعدوان الإسرائيلى المتواصل على غزة والضفة الغربية غزة
أ ش أ

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شارك العشرات من الشبان الفلسطينيين، الليلة، في مسيرة جابت شوارع وسط مدينة رام الله، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن المشاركين رددوا الشعارات المنددة بجرائم الاحتلال المستمرة في قطاع غزة ومحافظات شمال الضفة الغربية، خاصة جنين التي تتعرض لعدوان متواصل منذ أربعة أيام، كما ندد المشاركون بصمت المجتمع الدولي إزاء جرائم الاحتلال المستمرة بحق أبناء الشعب.







رام الله

غزة

القدس

جنين




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