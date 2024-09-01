محافظ بني سويف: إجراءات لضبط وتحسين مستوى الخدمة بالمخابز البلدى

بنى سويف هانى فتحى

عقد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اجتماعاً موسعاً، بحضور قيادات ومسؤولى التموين والغرفة التجارية وعدد من أصحاب المخابز وأعضاء شعبة المخابز بالغرفة التجارية وجهاز حماية المستهلك ببنى سويف والإدارة العامة للمتابعة بديوان عام المحافظة، لمتابعة الإجراءات المنفذة فى مجال ضبط عمل المخابز البلدية، ومتابعة سير العمل بها، والوقوف على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين فى هذا القطاع، وإجراءات تحسين مستوى وجودة رغيف الخبز البلدى وحصول المواطن عليه بالشكل المناسب والمقرر قانونا.

حضر الاجتماع: اللواء سامى علام السكرتير العام المساعد، المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، حسن جعفر رئيس الغرفة التجارية ببنى سويف، الدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة، أحمد دهشان مدير فرع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة، الدكتور أشرف حماد مدير الإدارة العامة للمتابعة بالمحاقظة، الدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة، وأعضاء شعبة المخابز بالغرفة التجارية والتنفيذيين المعنيين من التموين والغرفة والجهاز.

فى بداية الاجتماع شدد محافظ بنى سويف على أهمية واستمرارية تكثيف الحملات التفتيشية على المخابز البلدية، لمتابعة انتظام وسير العمل بها والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من مدى الالتزام بجودة ومعايير إنتاج الخبز، والاستماع إلى شكاوى وآراء المواطنين، ومتابعة التزام أصحاب المخابز بإنتاج كامل حصة الدقيق لتوفير الخبز للمواطنين بالسعر المدعم والجودة المطلوبة، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة العمل الميدانى لتحسين مستوى الخدمات الحيوية التى تتماس مع احتياجات المواطنين الأساسية واليومية.

كما أشار المحافظ إلى الخطة التى تتفذها المحافظة فى هذا الجانب، والتى تتضمن عدة محاور تتكامل مع بعضها لتكثيف جهود الرقابة على المخابز، وذلك من خلال توجيه العديد من الحملات سواء التى يتم تنفيذها بمعرفة أجهزة وإدارات التموين أو حملات تقوم بها لجنة حماية المستهلك، بجانب حملات تقوم بها فرق المتابعة الميدانية بالديوان العام، وذلك بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات والأجهزة التنفيذية والرقابية الشريكة، بهدف تكثيف الحملات وتنوعها وامتدادها لتغطية كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة، للوقوف على السلبيات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومنعا للتلاعب وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

تناول الاجتماع استعراض نتائج وجهود الحملات التموينية التى تم تنفيذها على مدار شهرى يوليو وأغسطس الماضيين، حيث قامت لجان المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة"فى الفترة من 22يوليو حتى 28 أغسطس "بالتفتيش والمرور على 267 مخبزاً، تم خلالها تحرير 324 مخالفة متنوعة على مستوى مراكز المحافظة بواقع (42 مخالفة فى 40 مخبزاً بمركز الواسطى، 76 مخالفة فى 76 مخبزاً بمركز ومدينة بنى سويف، 36 مخالفة فى 27 مخبزا بسمسطا، و59 مخالفة فى 47 مخبزا بأهناسيا، و37 مخالفة فى 25 مخبزاً بمركز ببا، و23 مخالفة فى 21 مخبزاً بمركز ناصر، و51 مخالفة فى 39 مخبزا بمركز الفشن ).

فيما قامت لجنة حماية المستهلك، خلال تلك الفترة، بتنفيذ 21 حملة، استهدفت 212 منشأة، والتى أسفرت عن تحرير 81 مخالفة تموينية، حيث تنوعت تلك المخالفات:نقص وزن، تصرف فى الحصة، تدنى مستوى النظافة، عدم حمل شهادات صحية، عدم وجود ميزان، عدم صرف بون، عدم الإعلان عن التشغيل وغيرها من المخالفات.

فيما تمكنت أجهزة وإدارات التموين من تحرير 1470 محضراً بواقع ( 747 محضرا فى يوليو + 723 محضراً خلال أغسطس)، حيث قامت المديرية بالاشتراك مع إدارة المتابعة بالديوان العام بتحرير 321 مخالفة بالمخابز البلدية، وبلغت نسبة مخالفات نقص الوزن 23% من إجمالى المخالفات، و15% نسبة محاضر عدم مطابقة الخبز، و7% نسبة محاضر التصرف والتجميع، و24% من نسبة المخالفات خاصة بعدم الإعلان عن المواعيد، و7% نسبة محاضر عدم إعطاء بون، و14% نسبة محاضر عدم نظافة أدوات العجين، و23% نسبة محاضر نقص الوزن، و15% مواصفات، مما يشير إلى أن أكثر من 75% من عدد المخابز التى تم متابعتها والمرور عليها تقوم بإنتاج خبز مطابق للوزن، و85 % من المخابز تنتج رغيف مطابق للمواصفات.

واستمع المحافظ لمقترحات التنفيذيين وأعضاء شعبة المخابز والغرفة التجارية لمزيد من إجراءات ضبط مستوى الخدمة المقدمة، وتحسين مستواها، حيث تم الاتفاق على تنفيذ حزمة من التوصيات والإجراءات اللازمة لضبط منظومة العمل، تشتمل على عقد جلسات توعية خاصة بوضع آلية تنظيم عملية إنتاج الخبز بالأوزان والمواصفات المقررة وذلك بالتعاون بين التموين والغرفة التجارية، وتدريب العمالة بالمخابز على إنتاج رغيف خبز مطابق لمواصفات الجودة المطلوبة، وذلك فى ضوء دراسة يتم تقديمها من الأطراف المعنية بعقد التدريب بالوحدات المحلية.