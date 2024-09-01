محافظ المنوفية: اعتماد المدرسة الفنية للتمريض بأشمون بنظام خمس سنوات

المنوفية - محمد فتحى

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن اعتماد المدرسة الفنية للتمريض بأشمون مدرسة تمريض نظام خمس سنوات، مؤكداً أهمية تلك المدرسة في تخريج كوادر مؤهلة من أطقم التمريض على أعلى مستوى بهدف تقديم خدمات طبية متميزة لأهالي المحافظة، مشيرا إلى أن تلك المدرسة ستسهم في تخفيف العبء عن أبنائه الطلاب ومشقة سفرهم وتحملهم لإعباء مالية إلى المحافظات المجاورة، مثمنا دور وزارة الصحة في دعم مشروعات القطاع الصحي بالمحافظة وتقديم التسهيلات وتذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجه بعض المشروعات الصحية، والمتابعة المستمرة لخطة الدولة لتطوير القطاع الصحي لتحسين الخدمات والرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور محمد فوزي وكيل وزارة الصحة، أن المدرسة تتكون من 5 أدوار وتضم 9 فصول دراسية، و6 معامل تمريض وكمبيوتر، فضلاً عن إنشاء مخازن ، قاعة إجتماعات ، IT Room ، بتكلفة إستثمارية بلغت 8 ملايين و440 ألف جنيه، مشيرا إلى أنه تم تجهيز المدرسة وفقاً لأحدث النظم العلمية المتطورة، معربا عن شكره وتقديره لمحافظ المنوفية لجهوده المبذولة على أرض الواقع في دعم القطاع الطبي وتوفير كافة الإمكانيات لتحسين جودة الخدمات المقدمة كون القطاع الصحي أحد أهم مستهدفات الجمهورية الجديدة.

وأكد محافظ المنوفية، دعمه الدائم والمستمر للقطاع الصحي والذي يقع على رأس أولويات منظومة العمل والتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية لاتخاذ كافة القرارات اللازمة وتوفير سبل الدعم والاحتياجات للنهوض بالقطاع الطبي لمواكبة التطور في أداء الخدمة الطبية.