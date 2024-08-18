وكيل صحة الإسماعيلية تشهد اختبارات كشف الهيئة لطلبة مدرسة التمريض بالتل الكبير

الإسماعيلية- صبرى غانم

شهدت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، أول أيام إختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للإلتحاق بمدرسة التمريض بالتل الكبير بنات ضمن المدارس التابعة لمديرية الصحة بالإسماعيلية.

تأتى اختبارات كشف الهيئة لطالبات المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بالتل الكبير والبالغ عددهن 49 طالبة، بعد إجتيازهن لإمتحانات المواد التحريرية، والتي كان قد تم تحديد الحد الأدنى للقبول بهذه المدرسة إلى 269 درجة طبقا لاستكمال أعداد الملفات المطلوبة المؤكد من صحتها وبعد ذلك يتم إجراء الكشف الطبي .

وأكدت وكيل وزارة الصحة على أهمية دور هيئة التمريض فى المنظومة الصحية، لذا تسعى وزارة الصحة بإستمرار إلى تطوير وتحسين مهنة التمريض والتعليم الطبى المستمر وتأهيلهم ورفع كفائتهم لتخريج جيل جديد من الممرضين يجمع بين المهارة والمهنية والإحتراف للارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بجميع المنشآت الصحية.

وأشارت الدكتورة رنا صفوت مدير إدارة التدريب والمدارس أن إختبارات كشف الهيئة للطلاب الملتحقين بمدارس التمريض شملت قياس مهارات التواصل، اللباقة، المظهر العام، التناسق بين الوزن والطول، قوة الملاحظة والاختبار النفسي ،سلامة النطق باللغة الانجليزية، العربية، معلومات عن الحاسب الآلي والمعلومات العامة مع التأكد من خلو الطالب من أي عيوب خِلقية قد تعوقه عن العمل في المهنة.

وتشكلت اللجنة المشرفة على الإختبارات من الدكتورة رنا إبراهيم صفوت مدير إدارة التدريب والمدارس، مس فوزية عبد الله مدير إدارة التمريض، دكتورة نورهان عادل غريب وكيل إدارة التدريب والمدارس، مس أماني أحمد موجهة مدارس التمريض، مس ألفت إسماعيل ناظرة مدرسة التل الكبير ومحمد صبحي الاخصائي النفسي.