محافظ الإسماعيلية يتابع ميدانيا موقع انهيار عقار ويوجه بتكثيف رفع الأنقاض

الإسماعيلية-صبرى غانم

تفقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، منذ قليل، موقع انهيار العقار رقم 25 أحد عقارات حي ثالث مدينة الإسماعيلية، لمتابعة تداعيات الحادث على أرض الواقع.

ورافق المحافظ اللواء محمد عامر مدير أمن الإسماعيلية ومها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، مهندس علي هيصم مدير عام مديرية الإسكان بالمحافظة، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية والأمير عبد الله رئيس حي أول، سعدية إبراهيم رئيس حي ثان، ومحمد صابر رئيس حي ثالث والدكتور علي حطب مدير عام المكتب الفني ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وشدد المحافظ على تكثيف أعمال رفع الأنقاض وتسريع وتيرة العمل مع ضرورة تواجد فرق الدفاع المدني والإسعاف وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة؛ للتأكد من عدم وجود مصابين أو ضحايا بالحادث وكإجراء احترازي للعقارات المجاورة.

وكلف أكرم بتشكيل لجنة لمعاينة العقارات المجاورة للعقار المنهار وتحديد مدى السلامة الإنشائية لهم؛ حرصًا على سلامة وأرواح المواطنين، موضحا استمرار تواجد كافة الأجهزة التنفيذية والمعنية على مدار الساعة للمتابعة اللحظية للحادث.

الجدير بالذكر أن العقار خال من السكان وصادر له قرار إزالة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وتم قطع المرافق عنه منذ العام الماضي 2023.



العقار المنهار



رفع الانقاض



محافظ الاسماعيلية فى مكان الحادث