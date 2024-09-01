محافظ الإسماعيلية يتابع تداعيات حادث انهيار أحد العقارات .. صور

الإسماعيلية -صبرى غانم

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، تداعيات حادث انهيار العقار رقم 25 بمنطقة الكوكاكولا بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، وذلك من خلال مقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الإسماعيلية.

وعلى الفور كلف محافظ الإسماعيلية جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالتواجد فورًا بمكان حادث انهيار العقار؛ لمتابعة تداعيات الحادث على أرض الواقع، وذلك فور ورود بلاغ للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة يفيد بوقوع حادث انهيار عقار بنطاق حي ثالث.

وتوجَّه اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، الدكتور علي حطب مدير عام المكتب الفني للمحافظ، اللواء هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، الأمير عبد الله رئيس حي أول، سعدية إبراهيم رئيس حي ثان، ومحمد صابر رئيس حي ثالث لمكان انهيار العقار، لمتابعة الموقف على الطبيعة.

وشدد المحافظ على تكثيف تواجد فرق الدفاع المدني والإسعاف وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة والمرافق مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار؛ كإجراء احترازي للعقارات المجاورة.

وتبين بالمعاينة الميدانية عدم وقوع خسائر في الأرواح، حيث إن العقار خالٍ من السكان وصادر له قرار إزالة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وتم قطع المرافق عنه منذ العام الماضي 2023.

وتقوم أطقم الطوارئ بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية والأحياء الثلاثة للمدينة برفع أنقاض العقار.





البحث عن ضحايا أسفل العقار



البحث عن ضحايا



العقار المنهار



العقار



شبكة الطوارئ



عقار الاسماعيلية لمنهار



متابعة الحادث