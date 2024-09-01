متحدث يونيسف: نسابق الزمن لمنع تفشي فيروس شلل الأطفال في غزة

كتبت: هند المغربي

أكد المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) كاظم أبو خلف اليوم الأحد، أن هناك سباقا مع الزمن لمنع تفشي فيروس شلل الأطفال في غزة، موضحا أن حملة التطعيم في القطاع تستهدف 640 ألف طفل.

وأوضح أبو خلف، أن المنظمة تعمل على تغطية 90 % من أطفال غزة في حملة التطعيم، موضحا أنه تم تقسيم المناطق وفق التنسيق مع كافة الأطراف إلى 3 مناطق اليوم ولمدة 3 أيام في دير البلح، ثم خان يونس ورفح، ثم غزة وشمالها، وفي حال تطلب الأمر أكثر من ذلك فإن قنوات التنسيق والاتصال مفتوحة.

وأشار متحدث اليونيسف، إلى أنه من التحديات الحقيقية التي تواجه الحملة أن شبكات الطرق شبه مدمرة بسبب العدوان الإسرائيلي وبالتالي عملية الوصول إلى مراكز التطعيم ليست سهلة على الأهالي، كما أن الفرق الصحية المتنقلة التي تحمل التطعيمات ستعاني أيضا في سبيل الوصول لخيام النازحين ومراكز الإيواء ولكن الكل على استعداد ودراية بأهمية هذه الحملة.