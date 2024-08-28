الأمم المتحدة: لقاح شلل الأطفال المقرر استخدامه فى غزة آمن وفعال

كتبت: هند المغربي

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك إن اللقاح الذي سيستخدم ضمن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال التي تقودها وكالات الأمم المتحدة آمن وفعال ويوفر حماية عالية الجودة.

وأفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة بأنه كانت هناك بعض المعلومات المضللة بشأن لقاح شلل الأطفال الذي نخطط لاستخدامه في غزة، مشددا على أن الطريقة الأكثر أمانا وفعالية لحماية الأطفال من فيروس شلل الأطفال، بغض النظر عن نوعه، هي تطعيمهم.

وأفاد بأن منظمة اليونيسف، ووكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، ومنظمة الصحة العالمية تخطط لإطلاق حملة في غزة لمنع انتشار النوع الثاني من فيروس شلل الأطفال، وأن ذلك سيتم في جولتين، تتكون كل منهما من قطرتين من لقاح شلل الأطفال الفموي من النوع الثاني.

وقال دوجاريك إن اللقاح موصى به عالميا ضد فاشيات النوع الثاني من فيروس شلل الأطفال من قبل منظمة الصحة العالمية و سيتم توفير اللقاح لأكثر من 640 ألف طفل دون سن العاشرة، بهدف الوصول إلى ما لا يقل عن 95 في المائة من الأطفال (في غزة) في الجولة الأولى من التطعيم".

وشدد المسؤول الأممي على أنه منذ بدء توزيعه في مارس 2021، تم استخدام أكثر من 1.2 مليار جرعة من هذا اللقاح لحماية الأطفال في أكثر من 40 دولة، ضد النوع الثاني من فيروس شلل الأطفال.