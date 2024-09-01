قومى المرأة ينظم ورشة عمل تدريبية لمسئولى وحدات تكافؤ الفرص بوزارة النقل

كتب ـ محمود راغب

نظم المجلس القومي للمرأة ورشة عمل بالتعاون مع وزارة المالية، استهدفت مسئولى وحدات تكافؤ الفرص والإدارات المعنية بوضع ومتابعة وتقييم وحوكمة الخطة الاستراتيجية بوزارة النقل، وبمشاركة ممثلي كل الهيئات التابعة لها، وذلك بحضور شيماء نعيم مدير عام الإدارة العامة للاستراتيجية بالمجلس ومحمد السبكى مستشار وزير المالية ورئيس وحدة البرامج والأداء بالوزارة .

تأتى ورشة العمل فى إطار بناء قدرات المعنيين لتحقيق مؤشرات الإستراتيجية الوطنية لـ تمكين المرأة المصرية 2030،وبرنامج عمل الحكومة المحدث 2024 -2027.

وافتتحت ورشة العمل شيماء نعيم، مستعرضة اجراءات تفعيل دور الوحدة مع وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات الأخرى لتشبيك وإبراز جهود الدولة فى توجيه المخصصات لدعم المرأة بكل فئاتها فى ضوء عمل الوزارة، وتحديد أولويات الأنشطة ورفع الوعى بقضايا المرأة لتكون شريك أساسي فى عملية التنمية فيما يتعلق بقطاع النقل وتأثير الاهتمام بالطرق والمواصلات الآمنة وذات الجودة وتناسبها لكل الفئات بما فيهم المرأة ذات الإعاقة، ودور وحدة تكافؤ الفرص فى تنفيذ دورات تدريبية لرفع قدرات الإدارات لإصدار تقارير تعكس الجهود المبذولة وتأثيرها على تنمية المرأة.



فيما استعرض محمد السبكي خطوات إعداد الموازنة المقترحة وفق مصفوفة البرامج والآداء المراعي للمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص وتمكين المرأة، والتطبيق العملى لتحقيق أهداف خطة الوزارة، وأشار إلي تعريف وخصائص وحدة موازنة البرامج والأداء.