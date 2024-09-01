اليوم السابع
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الأحد، 01 سبتمبر 2024 11:47 م
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سموتريش: النائب العام الإسرائيلى يقدم طلبا عاجلا للمحاكم لمنع الإضراب غدا

الأحد، 01 سبتمبر 2024 10:46 م
سموتريش: النائب العام الإسرائيلى يقدم طلبا عاجلا للمحاكم لمنع الإضراب غدا سموتيرتش
رامى محيى الدين

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أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش أن الإضراب الواسع النطاق ستكون له تداعيات اقتصادية كبيرة ستسبب ضررا اقتصاديا لا داعي له في زمن الحرب، مشيرا إلى أن النائب العام سيقدم طلبا عاجلا للمحاكم لمنع الإضراب العام غدا.

ولفت وزير المالية الإسرائيلي إلى أن الإضراب يفتقر لأي أساس قانوني ولا يهدف إلا للتأثير على نحو غير موات على القرارات السياسية الكبرى المتعلقة بأمن إسرائيل، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

 







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