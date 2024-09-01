رئيس أزهر الإسماعيلية يبحث قبول أكبر عدد من الطلاب فى التعليم الأزهرى

الإسماعيلية-صبرى غانم

عقد الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، اليوم الأحد، اجتماعًا بحضور وكلاء المنطقة، والدكتور أحمد بيومي، مدير المواد العربية والشّرعية، والدكتور السيد عاقل البنان، مدير المواد الثقافية ورعاية الطلاب، وبحضور جميع مديرى الإدارات.

وتناول الاجتماع، مناقشة وبحث وتوفير الحلول الممكنة لقبول أكبر عدد من الطلاب على قوائم الانتظار للراغبين فى الالتحاق برياض الأطفال والصف الأول الابتدائى فى التعليم الأزهري، كما ناقش توفير فصول جديدة والإسراع فى تجهيز الإمكانيات اللازمة لتشغيل هذه الفصول والمعاهد الجديدة، مع مراعاة كثافة الفصول فى المرحلة التمهيدية والصفوف الأولى، وتطرق إلى تنفيذ نسبة الاستثناء للأخوة بنسبة 10% واستغلال الطاقة الاستيعابية للمكان.

وأكد الشيخ ممدوح عبد الجواد، ضرورة بذل كل الجهود وتوظيف كافة الإمكانيات لتحقيق هذا الهدف لخدمة العملية التعليمية.

وعلى جانب آخر، أعلن الدكتور تامر بدران، مدير إدارة جودة التعليم بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، عن اعتماد (12) معهد، (8) فصل دراسى أول من قبل جودة التعليم بمنطقة الإسماعيليّة الأزهريّة، بمعاهد (روضة أبو سلطان ومعهد ف أبو خليفة الاعدادى، وأبو خليفة الابتدائى والضبعية الابتدائى ومصطفى على الابتدائى والسلام بالتل الكبير الابتدائى والبعالوة الكبرى الابتدائى وتل البلد الابتدائي)، كما تم اعتماد (4) معاهد فصل دراسى ثانى وهى (روضة التل الكبير وروضة عين غصين ومعهد فتيات أبو سلطان الاعدادى والشهيد محمد ابراهيم الابتدائي)، لتلحق بالمعاهد المعتمدة بالمنطقة وبذلك يكون نسبة اعتماد معاهد منطقة الإسماعيلية الأزهرية للعام الدراسى 2023/2024 هى 100%.

وتقدم الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهريّة، بالشكر والتقدير لإدارة الجودة وجميع أعضائها، و مديرى الإدارات، وشيوخ المعاهد المعتمدة وأعضاء هيئة تدريسها وعمالها، وجميع من شارك وتعاون وقدم يد المساعدة للمعاهد لتحصل على الاعتماد، وتمنى دوام التوفيق لجميع معاهد منطقة الإسماعيليّة الأزهريّة.