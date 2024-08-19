رئيس أزهر الإسماعيلية يناقش استعدادات امتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية

الإسماعيلية-صبرى غانم

عقد الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهريّة، اليوم الاثنين، اجتماعًا بجميع قيادات المنطقة من مديري المراحل التعليمية، وموجهي عموم المنطقة، ومديري إدارات الامتحانات، التنسيق، الجودة، والخطة والمنهج والتوجيه الفني بالمنطقة، لمناقشة الاستعدادات النهائية، والوقوف علي التعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهريّة، بخصوص امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهريّة المزمع انعقادها، غدا الثلاثاء.

وشدد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهريّة على منع اصطحاب الموبايل من جميع أعضاء الندب الداخلي والخارجي، وطالب فضيلته بضرورة متابعة محاضر فض المظروف، ومتابعة عمليه التسليم والتسلم التي تتم قبل وبعد انتهاء الامتحان، وطالب فضيلته الجميع بضرورة تهيئة الجو المناسب للطلاب، والتأكيد على تكثيف المتابعات بلجان الدور الثاني لامتحانات الثانوية الأزهرية ، كما شدد على ضرورة تضافر جهود جميع الإدارات والتعاون بيهم فى تقديم كل الامكانيات لرؤساء اللجان بالمعاهد المقام بها الامتحانات وتوفير كافة احتياجاتهم ،وضرورة التواصل مع غرفة عمليات متابعة اللجان، لخروج الامتحانات بالشكل المنظم واللائق.