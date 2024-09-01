حياة كريمة فى سوهاج.. تعرف على مشروعات المياه والصرف فى 7 مراكز بالمحافظة

سوهاج محمود مقبول

المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى قدمت لمحافظة سوهاج حجما كبيرا من الاستثمارات غير المسبوقة في تاريخ المحافظة فى كل القطاعات الخدمية، ويأتي مياه الشرب الصرف الصحى في مقدمة مستهدف المبادرة.

ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية المسؤولية عام 2014 بدأت مصر مرحلة جديدة فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية خاصة فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وهذا الأمر ظهر بالمحافظة من خلال مشروعات تطوير الريف المصرى بقرى حياة كريمة، حيث استهدفت المبادرة 181 قرية داخل 7 مراكز هى طما والمراغة وساقلته والمنشاه وجرجا والبلينا ودار السلام.

من خلال الأنفوجراف التالى تعرف على ما تم تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعرف عليها من خلال المعلومات التالية

1 – عدد المحطات 5 محطات لمياه الشرب بطاقة 171 ألف متر مكعب يوم.

2 – عدد المحطات 10 محطات معالجة صرف بطاقة 355 ألف متر مكعب يوم.

3 – عدد المشروعات الخاصة بالصرف الصحى المتكاملة بالقرى 162 مشروع.

4 – عدد المركز المستفيدة من المشروعات 7 مراكز بإجمالى 2.7 مليون نسمه.

5 – تم إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بطول 200 كيلو متر.

6 – تم دق عدد 117 بئر إرتوازى داخل مراكز المبادرة الرئاسية

7 – تم مد وتدعيم شبكات مياع الشرب بطول 920 كيلو متر لخدمة المواطنين

8 - إنشاء 3 محطات مياه شرب بطاقة 22 ألف متر مكعب يوم بتكلفه 205 مليون جنيه.

9 - تنفيذ 214 ألف وصلة صرف صحى منزلية و159 ألف وصلة مياه شرب داخل 181 قرية بتكلفه 1250 مليون جنيه.

10 - مشروعات مد وتدعيم شبكان إنحدار صرف صحى بطول 9 كيلو متر بتكلفه 15 مليون جنيه

11 - التكلفه الإجمالية للمشروعات 1882 مليون جنيه .



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