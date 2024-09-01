جامعة جنوب الوادى الأهلية تستقبل لجنة الأعلى للجامعات لفحص إمكانيات برنامج التمريض

قنا صابر سعيد

استقبل الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، وفد المجلس الأعلى للجامعات لفحص الإمكانيات المادية والبشرية لبرنامج التمريض، بحضور الدكتور محمد إسماعيل، النائب الأكاديمى لرئيس الجامعة الأهلية، الدكتور فرج خضاري، عميد كلية الهندسة مسئول مركز المعلومات بالجامعة الأهلية، الدكتور جمال عبد الحميد، عميد كلية التمريض، والدكتورة هناء صبرة، منسق برنامج التمريض، الدكتور عادل محمد أحمد، مسئول الجودة بالجامعة الأهلية.

وضم وفد الأعلى للجامعات الدكتور خالد صبرى عبد الحليم، عميد كلية الطب جامعة بورسعيد، الدكتورة عفاف عبد العزيز، عميد كلية التمريض جامعة طنطا، الدكتور الحسين محمد عبد اللطيف، عميد كلية العلوم التطبيقية جامعة بنى سويف.

ورحب رئيس الجامعة، بوفد الأعلى للجامعات، مشيرا إلى الدور الذى تقوم به الجامعة فى تقديم الخدمات الأكاديمية والمجتمعية والتنموية والبحثية فى مجتمع جنوب الصعيد.

واستعرض عكاوي، الإمكانيات المادية والبشرية بكليات الجامعة والدعم والتعاون والتكامل بين الجامعة الأم والجامعة الأهلية، وتحدث عن برامج الجامعة الأهلية وهى "الطب و الجراحة، الصيدلة، العلاج الطبيعي، الهندسة، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، التمريض، الألسن".

وتفقد وفد الأعلى للجامعات مقر جامعة جنوب الوادى الأهلية شملت المعامل وقاعات التدريس، والمكاتب الإدارية وقاعات ممارسة الأنشطة الطلابية.