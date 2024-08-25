بدء إستلام ملفات الطلاب المقبولين ببرامج جامعة جنوب الوادي الأهلية

قنا صابر سعيد

تابع الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، بدء استلام ملفات الطلاب المقبولين ببرامج الطب و الجراحة، الهندسة، الألسن بجامعة جنوب الوادي الأهلية، مشيرا إلى استمرار عملية التنسيق وجاري إرسال الرسائل النصية لباقي البرامج وفقا لترتيب المجاميع من الأعلى فالأدنى و الأعداد المقررة.

وأكد عكاوي، توفير كافة سبل الراحة للطلاب واولياء امورهم والعمل على إنجاز كافة الاجراءات بسهولة ويسر.

وأشار الدكتور محمد إسماعيل، النائب الأكاديمي لرئيس جامعة جنوب الوادي، إلى أنه يتم استقبال الطلاب الجدد واستلام الأوراق المطلوبة وتوجيه الطلاب لسداد القسط الأول، مؤكدا تواجد منسقي البرامج ومسئولي شئون الطلاب لتوفير كافة سبل الدعم للطلاب لتذليل كافة العقبات والرد على استفسارات الطلاب واولياء امورهم وتوفير اماكن انتظار مزوده بكل وسائل الراحه.