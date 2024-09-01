توزيع 47 ألف و751 طن أسمدة على المزارعين فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريراً عن جهود مديرية الزراعة واستصلاح الأراضى خلال أسبوع ، حيث أفاد المهندس ناصر محمد أبو طالب وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية أنه تم الإنتهاء من توزيع 47 ألف و 751 طن نترات ويوريا( ائتمان) بنطاق المحافظة ، اعتبارا من بداية الصرف للموسم الصيفي فى الأول من إبريل وحتى 28 أغسطس 2024 ، مؤكداً علي توافر الأرصدة بالجمعيات الزراعية ، وجاري توزيع الأسمدة علي المزارعين وفق ضوابط قواعد صرف الأسمدة لضمان وصولها للمزارعين المستحقين .

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية أنه تمت الموافقة على استخراج 10 تراخيص تشغيل لـ محلات أعلاف وإجراء 9 معاينات ميدانية لـ ( مزارع دواجن ، مناحل ، مصانع ) تمهيدا للسير في إجراءات التراخيص، والمرور على 43 مركز لتجميع الالبان و 28 محل أعلاف ، وفيما يخص بتكثيف الحملات المرورية على جميع المحاصيل البستانية لرصد الآفات والوقاية منها للنهوض بكافة المحاصيل لتحقيق أعلى معدلات للإنتاج وتحسين مستوى الدخل المزارعين، فقد تم المرور على مساحة 3450 فدان من الخضر والفاكهة و علاج 87 فدان ( موالح ، كمثري )، وعلاج 25 فدان خضر خلال أسبوع.

وأكد محافظ المنوفية، تقديم كافة أوجه التسهيلات اللازمة لتنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية ، فضلا عن دعم صغار المزارعين والمربين من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات والأنشطة الزراعية والإنتاجية بهدف خلق فرص عمل للشباب وتحقيق عائد للأسر الريفية لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية الدولة 2030 تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية .