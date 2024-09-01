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تنسيق الدبلومات الفنية.. تعرف على أماكن أداء اختبار كليات الفنون

الأحد، 01 سبتمبر 2024 12:08 م
تنسيق الدبلومات الفنية.. تعرف على أماكن أداء اختبار كليات الفنون اختبارات - أرشيفية
محمد صبحى - حفصه لقمان

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بدأت كليات الفنون في الجامعات المصرية الاستعداد لاستقبال طلاب الدبلومات والمعاهد الفنية الصحية الراغبين فى الالتحاق بكليات الفنون الجميلة والتطبيقية والتى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك:-

اختبارات كليات الفنون الجميلة (عمارة)

للتخصص المعماري فقط

يؤدي الطلاب اختبارات القدرات من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والفيوم والشرقية والدقهلية والسويس والاسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء في كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك.

أما طلاب محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح والغربية وكفر الشيخ ودمياط في كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية.
وطلاب محافظات المنيا واسيوط والوادي الجديد وقنا وسوهاج واسوان والبحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء وبني سويف في كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا.

اختبارات

كليات الفنون

الجميلة (فنون)

لتخصص ترميم الآثار (ترميم دقيق-ترميم معماري-ترميم آثار)

يؤدي الطلاب اختبارات القدرات من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والفيوم والشرقية والدقهلية والسويس والاسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء في كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك.

وطلاب محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح والغربية وكفر الشيخ ودمياط في كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية.

وطلاب محافظات المنيا واسيوط والوادي الجديد وسوهاج وجنوب سيناء وبني سويف في كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا.

وطلاب محافظات قنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر في كلية الفنون الجميلة جامعة جنوب الوادي بالأقصر.

اختبارات كليات الفنون التطبيقية

لتخصص النسيج والملابس الجاهزة والزخرفي وترميم الآثار والتصوير والطباعة

يؤدي الطلاب إختبارات القدرات من محافظات القاهرة والجيزة في كلية الفنون التطبيقية بالجيزة جامعة حلوان.

ومحافظات المنوفية والقليوبية والسويس والشرقية والإسماعيلية في كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها.

ومحافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء في كلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط بمدينة دمياط الجديدة.

ومحافظات بني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والبحر الأحمر والأقصر وأسوان في كلية الفنون التطبيقية جامعة بني سويف.

ومحافظات الغربية وكفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية ومطروح في كية الفنون التطبيقية جامعة طنطا







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