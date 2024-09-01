تدريب السيدات السيناويات على صناعة السجاد اليدوى بالبحيرة

البحيرة- ناصرجودة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن برنامج تدريب السيدات على كيفية استخدام نول السجاد اليدوي واختيار التصاميم المناسبة، يأتى ضمن جهود الدولة لتمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع مما يتيح للسيدات العمل من منازلهن، ويوفر لهن فرصة لتحقيق دخل إضافي دون الحاجة للخروج، بالإضافة إلى تلبية الطلب المتزايد في السوق على منتجات السجاد اليدوي.

وأضافت أن هناك تعزيزا للتعاون وتبادل الخبرات بين المحافظات المصرية، وأنه تم تدشين المرحلة الثالثة من بروتوكول التعاون بين محافظة شمال سيناء ومحافظة البحيرة لتدريب عدد من سيدات شمال سيناء على فنون تصنيع السجاد اليدوي بالبحيرة، ولمدة 10 أيام داخل مركز تدريب المرأة المعيلة بالبحيرة وتحت إشراف وحدة أيادي مصر بشمال سيناء.

الجدير بالذكر أن المشروع يهدف إلى الحفاظ على التراث وتزويد السيدات بالمهارات اللازمة لإنشاء مشروعات صغيرة، مما يسهم في تمكين المرأة اقتصادياً وتحسين وضعها الاجتماعي ويحقق دعم مالي لأسرهن وتلبية احتياجاتهن الأساسية.