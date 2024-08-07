محافظ شمال سيناء يتفقد أعمال صناعة السجاد اليدوي بالعريش

شمال سيناء - محمد حسين

تفقد اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء أسامه الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء أعمال صناعة السجاد اليدوي بمركز إعداد الأسر المنتجة بمدينة العريش.

وأكد المحافظ أهمية للمشروعات الصغيرة في زيادة دخل الأسرة وزيادة الناتج المحلي، وتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد القومى. وأضاف المحافظ أن تدريب السيدات على صناعة السجاد يأتي بتوجيهات من القيادة السياسية بالاهتمام بالمرأة المعيلة وتوفير حياة كريمة لها ولأسرتها، وتمكين السيدات اقتصاديًا وتحسين دخل الأسرة السيناوية.

وأشار المحافظ إلى أن الهدف من صناعة السجاد اليدوي، والذي تشتهر به عدد من الدول، هو الحفاظ على التراث واكتساب الخبرات التي تؤهل السيدات لإقامة مشروعات متناهية الصغر تمكنها اقتصادياً واجتماعيًا، باعتبارها شريكا أساسيا فى المجتمع.

من جانبه أكد اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة أن المحافظة قدمت تسهيلات كبيرة لإنجاح المشروع واستقدام مدرب من البحيرة لتدريب السيدات، واختيار المتدربات وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لإنجاح التدريب علي صناعة السجاد.

وأضاف الغندور أنه يتم تدريب عدد من السيدات على صناعة السجاد اليدوي ومعرفة استخدام نول السجاد واختيار التصاميم المستخدمة وكيفية إعداد المنتج النهائي للتسويق، حيث يقوم بالتدريب مدرب من محافظة البحيرة، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة ومحافظة البحيرة لتدريب سيدات سيناء على صناعة السجاد.