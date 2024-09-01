اليوم السابع
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تداول 17 ألف طن و792 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الأحد، 01 سبتمبر 2024 10:59 ص
تداول 17 ألف طن و792 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر - أرشيفية
جنوب سيناء _ فايزة مرسال

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أعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة (9) سفن وتم تداول (17000) طن بضائع و(792) شاحنة و(144) سيارة حيث شملت حركة الواردات (5000) طن بضائع و(367) شاحنة و(77) سيارة فيما شملت حركة الصادرات (12000) طن بضائع و(325) شاحنة و(67) سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس ، بينما استقبل  الميناء بالأمس السفينتين  Alcudia Express والحرية2 ، فيما شهد ميناء نويبع تداول 3400 طن بضائع و 375 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفن الاربع  وهي كوين نفرتيتي ، بريدج ، أور وآيلة . كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينة جميلة علي متنها 6000 طن مواد غذائية تصدير الي الصومال ومغادرة السفينة درة جدة متجهة فارغة إلى جدة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1365 راكب بموانيها.

 







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