المنظمات الأهلية الفلسطينية: الاحتلال يسعى لإنهاء المشروع الوطني الفلسطيني

أ ش أ

أكد رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، اليوم /الأحد/ أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى دائما إلى إبقاء حالة العنف التي يمارسها بحق الشعب الفلسطيني، إلى جانب ما يقوم به مستوطنوه من اعتداءات بحق النساء والأطفال، مشيرا إلى أنها محاولة لفرض التهجير القصري وإنهاء المشروع الوطني الفلسطيني.

وقال الشوا - في تصريح خاص لقناة "النيل للأخبار" - إن "الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى المزيد من العنف عبر ما قام به من اجتياح لمدينة جنين وطولكرم الأمر الذي أدى إلى تداعيات خطيرة على حياة السكان بجانب ما تشهده هذه المناطق من اقتحامات وقتل، ومحاصرة المستشفيات من قبل قوات الاحتلال".

وأضاف أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تلتزم بالهدنة التي وافقت عليها خلال فترة حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة"، لافتا إلى استشهاد شخصين صباح اليوم في أحد مراكز التطعيم.

وأوضح رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أن أطقم التطعيم التابعة للمنظمات الفلسطينية والدولية تبذل قصارى جهدها للوصول بالتطعيم لكافة مستحقيه، معربا عن أمله في أن يستمر الضغط الدولي على قوات الاحتلال من أجل تحقيق هدنة إنسانية حقيقية خاصة خلال فترة التطعيم.