استشهاد 14 فلسطينيا وإصابة واعتقال العشرات باليوم الخامس من العدوان على جنين

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واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم الخامس على التوالي، وأسفرت عن استشهاد 14 فلسطينيا وإصابة واعتقال العشرات، إضافة إلى تدمير واسع بممتلكات المواطنين والمرافق العامة والخاصة والبنية التحتية بما فيها شبكتا المياه والكهرباء.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال لا تزال تفرض حصارا مشددا على المدينة ومخيمها، ودفعت بمزيد من التعزيزات العسكرية، وداهمت عشرات المنازل وعبثت بمحتوياتها وعاثت فيها فسادا وخرابا، وأخضعت سكانها للتحقيق الميداني ونكلت بهم.. مشيرة لاقتحام قوات الاحتلال صباح اليوم ساحة مستشفى ابن سينا، الذي تغلق كافة الطرق المؤدية إليه لليوم الخامس، وأخضعت المواطنين المتواجدين فيها للتحقيق.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أجبرت عددا من العائلات على إخلاء منازلها في مخيم جنين، ونشرت دورياتها الراجلة والمحمولة في حارة الفلوجة وطلعة الغبز وحي الجابريات وحارة الحواشين، ونادي المخيم الشبابي، وأحدثت دمارا هائلا في البنية التحتية وشوارع المخيم، كما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في الحي الشرقي من مدينة جنين، الذي شهد عمليات تدمير ممنهجة للشوارع وممتلكات المواطنين على مدار الأيام الخمسة الماضية، كما أبقت على حظر التجول فيه.

ولفتت لاستمرار معاناة أهالي مدينة جنين ومخيمها جراء انقطاع المياه، بسبب تدمير خطوط إمدادات الماء الرئيسية المغذية للمدينة بفعل آليات الاحتلال.

وقال مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر، إن ادارة المستشفى اضطرت لإغلاق قسم غسيل الكلى وحولت المرضى إلى مستشفيات مدينة نابلس، بسبب نفاد كميات المياه من خزانات المستشفى ومنع الاحتلال الدفاع المدني من تزويدها بالمياه.

وفي السياق ذاته، تواصل قوات الاحتلال حصارها لمستشفي خليل سليمان الحكومي وابن سينا، كما تعيق عمل الطواقم الطبية وتستهدف مركبات الإسعاف وتحتجزها وتقوم بتفتيشها.