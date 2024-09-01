اليوم السابع
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الدكتورة إيناس عبد الله عميدا لكلية التمريض جامعة قناة السويس

الأحد، 01 سبتمبر 2024 12:26 م
الدكتورة إيناس عبد الله عميدا لكلية التمريض جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية -صبرى غانم

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أصدر الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس قراراً بتكليف الدكتورة إيناس عبد الله الأستاذ بقسم تمريض النساء والتوليد ووكيل كلية التمريض لشئون التعليم والطلاب بالعمل عميداً لكلية التمريض.

هذا وقد استقبل رئيس الجامعة الدكتورة إيناس عبد الله لتسليمها القرار متمنياً لها التوفيق والسداد في المهمه الموكلة إليها.

يُذكر أن الدكتورة إيناس عبد الله شغلت منصب وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة عامين ، ثم تولت منصب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب لمدة خمسة أعوام ، يليها وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث لمدة عامين ، ثم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب حتى صدور قرار تكليفها بالعمل عميداً لكلية التمريض.
 







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