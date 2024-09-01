الجزائر تعلن انضمامها رسميا إلى البنك الجديد للتنمية التابع للبريكس

أ ش أ

أعلنت الجزائر انضمامها رسميا إلى البنك الجديد للتنمية الذي يعتبر الذراع المالي لمجموعة البريكس.



وأوضحت وزارة المالية الجزائرية، في بيان، أن انضمام الجزائر تم في ختام الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك الجديد للتنمية (NDB)، الذي انعقد السبت في كيب تاون بـجنوب إفريقيا.



وأضاف البيان أن انضمام الجزائر إلى هذه المؤسسة التنموية المهمة، يعد خطوة كبيرة في مسار الاندماج في النظام المالي العالمي، مما يجعل الجزائر الدولة التاسعة التي تنضم إلى عضوية البنك الجديد للتنمية.



وأشار البيان إلى أن هذا الانضمام جاء نتيجة تقييم صارم، ويرجع إلى حد كبير إلى قوة مؤشرات الاقتصاد الكلي، مما يعكس متانة الاقتصاد الجزائري ويفتح آفاقا جديدة لدعم وتعزيز النمو الاقتصادي للبلاد على المدى المتوسط والطويل.