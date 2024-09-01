البابا تواضروس يشهد كرنڤالا للأطفال فى إطار ملتقى شباب لوجوس

وتولى شباب الملتقى الخدمة في الكرنڤال حيث قدموا فقرات تعليمية ترفيهية مهدفة، بما يتوافق مع مرحلة الطفولة. وتفقد قداسة البابا تواضروس الثاني خدمة الكرنفال وشجعهم ووزع عليهم بعض الهدايا المناسبة.

ويناقش الملتقى الرابع لشباب لوجوس محاور أربعة في إطار عنوانه "خد خطوة" وهي خد خطوة نحو الله، نفسك، مجتمعك، هويتك القبطية.

وتحتضن ملتقيات لوجوس للشباب منذ بدايتها عام 2018 شباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من جميع الإيبارشيات من خارج وداخل مصر. تحت شعار "العودة إلى الجذور" للشباب من خارج مصر بينما تحمل ملتقيات شباب الداخل شعار "التمتع بالجذور". وتهدف إلى تأصيل روح الفرح بصورة حيّة مُعاشة في نفوس الشباب، الذين يعدون مستقبل الكنيسة، وتدريبهم على التلامس مع محبة المسيح وسط الضغوط والمشغوليات التي تواجههم في حياتهم اليومية، إلى جانب نتمتع بجذور كنيستنا وبلدنا مصر.