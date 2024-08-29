الكنيسة تنظم معرض لوجوس على هامش ملتقى الشباب

كتب: محمد الأحمدى

نظم ملتقى لوجوس الرابع لشباب إيبارشيات الكرازة المرقسية داخل مصر، أمس الأربعاء، معرضًا بعنوان "Logos Fair" (معرض لوجوس)، ضم عارضين ممثلين لـ 26 مؤسسة وهيئة كنسية وعامة في مجالات مختلفة، ليتعرف شباب الملتقى على أنشطة هذه الهيئات والجهات ويتمكنوا من التواصل معها.

وحضر قداسة البابا تواضروس الثاني المعرض كاملًا واستمع لكل العارضين، فيما شرح كل منهم عن خدمات المؤسسة أو الهيئة التي يمثلها وكيفية تقديمها والاستفادة منها.

وشارك في المعرض كل من:

مؤسسة حياة كريمة

‏Top Business

‏Leanon

‏LLP

الهلال الأحمر المصري

مؤسسة فاهم للدعم النفسي

معهد المشورة بالمعادي

‏Christian Life Coaching CLC

مدرسة أحلام إسطبل عنتر

أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية

كورال قلب داود

موقع مدرسة الشمامسة بكنيسة العذراء الدقي

فريق مسرح مار مرقس شبرا (دراما/ القديس نيقولاوس)

أكاديمية الفنون والثقافة التابعة لمطرانية شبرا الخيمة

مدرسة تيرانوس

مدرسة راكوتي

الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

‏EELU

‏AI Booth

‏Bible4you

مركز إيمي

المكتب البابوي للمشروعات

موقع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

وزارة الشباب والرياضة

‏Information Technology Institute (ITI)

الناسخ القبطي

ويناقش الملتقى الرابع لشباب لوجوس محاور أربعة في إطار عنوانه "خد خطوة" وهي خد خطوة نحو الله، نفسك، مجتمعك، هويتك القبطية.

وتحتضن ملتقيات لوجوس للشباب منذ بدايتها عام 2018، شباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من جميع الإيبارشيات من خارج وداخل مصر. تحت شعار "العودة إلى الجذور" للشباب من خارج مصر بينما تحمل ملتقيات شباب الداخل شعار "التمتع بالجذور". وتهدف إلى تأصيل روح الفرح بصورة حيّة مُعاشة في نفوس الشباب، الذين يعدون مستقبل الكنيسة، وتدريبهم على التلامس مع محبة المسيح وسط الضغوط والمشغوليات التي تواجههم في حياتهم اليومية، إلى جانب نتمتع بجذور كنيستنا وبلدنا مصر.