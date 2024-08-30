أوقاف الإسكندرية تعقد اللقاء الأسبوعى للطفل بمسجد سعد الدين بالورديان

الإسكندرية أسماء على بدر

عقدت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، اللقاء الأسبوعى للطفل بحضور الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية و الدكتور نجاح راجح مدير إدارة أوقاف غرب، والشيخ أحمد محمد سالم مفتش دعوة بإدارة غرب والشيخ ماهر محمود القرقاصي إمام وخطيب المسجد والواعظات عزيزة أحمد بريقع ناهد حسن عمران هدى محمد صبري.

وأكد وكيل أوقاف الإسكندرية خلال اللقاء على ان وزارة الأوقاف بجميع قياداتها تسعى سعياً حثيثاً للحفاظ على النشء ونشر صحيح الدين بالحكمة والموعظة الحسنة.

يذكر أن شهد الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية انطلاق القافلة الدعوية الداخلية من مسجد سعد الدين بإدارة أوقاف غرب بحضور الشيخ وسام على كاسب مدير المتابعة ومسئول الدعوة الالكترونية والدكتور نجاح عبد الرحمن راجح مدير الإدارة.

وأكد وكيل الوزارة على الأئمة الالتزام بتعليمات الوزارة بشأن خطبة الجمعة وقتا وموضوعا. ثم توجه وكيل الوزارة للمرور على عدد من المساجد للوقوف على جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن، هذا وسينعقد لاحقا لقاء الطفل الأسبوعي بمسجد سعد الدين بإدارة أوقاف غرب.