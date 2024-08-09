وزير العمل: نهدف لترسيخ ثقافة توافر وسائل السلامة وسرعة التعامل مع الأزمات

كتبت آية دعبس

أعلنت وزارة العمل، اليوم الجمعة، عن ختام فعاليات البرنامج التدريبى للعاملين بإدارات الوزارة، وذلك بمقر الديوان العام بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشارك في الفعاليات أعضاء فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الإجتماعي، وعدد من العاملين بوزارة الخارجية، وتلقى 61 موظفا هذا البرنامج التدريبي المكثف، على مدار 5 أيام متتالية، للتدربب على الإسعافات الأولية، ودور فرق التدخل، حاضر فيها الدكتور حسن سمير استشاري أمراض الجلدية و التجميل والإسعافات الاولية، ومدير إدارة الشؤون الطبية بوزارة البترول.

وكان وزير العمل محمد جبران قد شهد الجلسات الأولى لهذه الفعاليات، وأكد على أهمية رفع كفاءة العاملين في مجال إدارة الأزمات والكوارث، وتطوير آليات أنظمة الإنذار المبكر، وتجميع وتصنيف البيانات الخاصة بالأزمات التي تحدث بشكل مفاجئ، وأكد الوزير على الدور الإيجابي للتوعية والإرشاد،وشدد على تكثيف الجهود من أجل تطوير هذه المنظومة ،التي ترسخ ثقافة توافر وسائل السلامة والصحة المهنية ،وكيفية التعامل مع الأزمات الطارئة.

وبحسب بيان صحفي اليوم، سلمت أمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية بالوزارة، نيابة عن وزير العمل محمد جبران، شهادات التقدير للمشاركين فى ختام الفعاليات، وذلك بعد إنتهاء فترة التدريب، التي تناولت، سلسلة من المحاضرات فى إطار برنامج الإسعافات الأولية،حيث يتميز البرنامج التدريبي هذا، بأنه تفاعلى ويشمل الجانب النظرى،والعملى.

وجرى خلال الفعاليات الرد على كافة الإستفسارات المقدمة من الحضور، والإتفاق على وضع خطة مستقبلية لمهام كل مجموعة من المجموعات التي تشكلت لمواجهة أى ازمة طارئة، وكيفية أداء كل فرد لمهامه داخل فريق العمل..يشار هنا إلى أن الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بالوزارة ،و الإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر.

نظمت هذا البرنامج التدريبي، كبرنامج توعوي، بمشاركة أعضاء فريقي الإخلاء والأزمات بديوان الوزارة، والاسعافات الاولية، بالتعاون مع الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب،فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران .

وتضمنت فعاليات هذا البرنامج: محاضرات علمية،وعروض تقديمية وتدريبات عملية، في إطار خطة الإدارة العامة للأزمات، والتى تختص بتهيئة كافة قطاعات الوزارة لمواجهة الأحداث الطارئة والكوارث، ومحاولة إيجاد السبل المؤدية لحلها لتحقيق الإستقرار فى بيئة العمل، بالتعاون والتنسيق مع باقى الإدارات، فى أداء مهامها المنوطة بها طبقاً لإستراتيجية اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

شارك في الدورة أعضاء من مكتب الوزير، والإدارة العامة للأمن،وصندوق إعانات الطوارئ للعمال، والإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، والإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، والإدارة المركزية للموارد البشرية، والإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، والإدارة المركزية للعلاقات الدولية،والإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة، والإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى،والإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية، والإدارة العامة للشؤون القانونية، والإدارة المركزية للتدريب المهنى، وإدارة التعاقدات.