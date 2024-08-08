نقيب العاملين بالسياحة: وزير العمل أصدر قرارا بأحقية العاملين فى عمولة الخدمة

كتبت آية دعبس

قال محسن آش الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، إن محمد جبران وزير العمل، قد أصدر أمس، قراراً بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت السياحية والفندقية علي أن تصرف الحصيلة الكلية للعاملين بنسبة 100%.

وقال آش الله، إن قرار وزير العمل جاء استجابة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في شهر مايو الماضي والذي يقضي بعدم دستورية القرار الوزارى رقم (125) لسنة 2003 بشأن توزيع الحصيلة التي يجنب جزء منها لإدارة المنشأت السياحية والفندقية.

وأشار آش الله، إلى أن قرار وزير العمل جاء بعد التشاور مع شريف فتحي وزير السياحة والآثار والنقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق باعتبار أن الحصيلة هبه يدفعها العملاء لمقابل الخدمة، لافتاً إلى أن حكم الدستورية العليا جاء منصفاً لأصحاب الشأن وهم العمال ونص قرار وزير العمل بإلغاء كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام الدستور، مطالباً الجهات المعنية بتنفيذ القرار الوزاري رقم (177) لسنة 2024.