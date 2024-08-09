وزير التعليم العالى: 23 ألف طالب دخلوا كليات الطب البشرى العام الماضي

إبراهيم حسان

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن عدد الطلاب الذين دخلوا كليات الطب البشري العام الماضي 23 ألف طالب في سابقة تحدث لأول مرة في مصر، وتابع: "مصر تصدر الطب الآن، لأننا قريبين جدا من وصول الرقم لـ30 ألف طالب في كليات الطب".

أضاف عاشور، في تصريحات للإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يذاع عبر قناة dmc: "بعد أزمة كورونا أصبح الاحتياج متزايد للقطاع الطبي بأنواعه، لأن الأزمة التي حدثت في وقت كورونا أفرضت ضرورة تزايد الطب في مصر".

وتابع الوزير: "سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص خلال العشر سنوات الماضية على مضاعفة عدد الجامعات بحجم إنفاق اقترب من 200 مليار جنيه، ونحن نستعد لتوفير إمكانيات تلبي سوق العمل".