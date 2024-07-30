أوقاف الفيوم تعقد 17 أسبوعا دعويا بعنوان "عقوق الأبناء للآباء أسبابه وعلاجه"

الفيوم رباب الجالي

عقدت مديرية أوقاف الفيوم 17 أسبوعا دعويا بواقع مسجد من كل إدارة في وقت واحد تحت عنوان:"عقوق الأبناء للآباء-أسبابه وعلاجه في ضوء الإسلام"، بتوجيهات من وزير الأوقاف، وبرعاية الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، وبحضور نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين، وذلك في ضوء الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف .

وخلال هذه اللقاءات أكد العلماء أن القرآن الكريم تحدث عن الوالدين حديثًا خاصًا ، فقال سبحانه : "وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا" ،فالآية الكريمة جعلت الإحسان إلى الوالدين تاليًا للأمر بعبادته (سبحانه)،وليس هذا قاصرًا على هذه الآية فحسب ، أو في الإسلام وحسب ، بل فيما سبق من الأديان ورسالات الرسل ( عليهم السلام)،يقول سبحانه:"وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا " ، ويقول الله تعالى : "وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا " ، ويقول تعالى : "قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا " ، كل هذا تأكيد على حق الوالدين ومكانتهما وفضلهما ، كما حذر سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من عقوق الوالدين حيث يقول ( صلى الله عليه وسلم ) : " أَلا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبائِرِ؟ ثَلاثًا "، قَالُوا : بَلى يا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ( صلى الله عليه وسلم) : " الإِشْراكُ بِاللهِ ، وَعُقوقُ الْوالِدَيْنِ" ، وَكانَ مُتَّكِئًا فجلس ، وقالَ( صلى الله عليه وسلم) : " أَلا وَقَوْلُ الزّورِ " , فَما زَالَ يُكَرِّرُها حَتّى قُلْنا لَيْتَهُ سَكَتَ " ، فعقوق الوالدين من أكبر الكبائر بعد الإشراك بالله تعالى.

كما أشار العلماء أن الآية الكريمة في سورة الإسراء تناولت مرحلة خاصة يكون الوالدان في أشد الحاجة إلى العناية والرعاية فيها وهي مرحلة تقدم السن ، قال سبحانه :" إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا " ، سواء الأب أم الأم أم كلاهما ، "فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُف" ، فلا تؤذ مشاعر أي منهما ولو بكلمة "أف" التي يفهم منها التضجر ، ولا تتجاوز أكثر من ذلك ، "وَلَا تَنْهَرْهُمَا" وإنما تأدب بآداب الإسلام وأخلاق القرآن الكريم ، " وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا" ، ذاكرين أنه إذا كان الإسلام والقرآن الكريم يأمران بالقول الحسن للناس جميعاً " وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا " ، فما بالنا بالوالدين.