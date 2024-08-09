هل فحوصات المقبلين على الزواج بديل لفحص الزواج القديم؟.. الصحة تجيب

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن فحوصات المقبلين على الزواج ضمن المبادرة الرئاسية بديل لفحص الزواج القديم وهى تفعيل لنظام مميكن حديث لتحاليل ما قبل الزواج بالتنسيق مع وزارة العدل، وسيتم إيقاف إصدار الشهادة القديمة.

وكانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن خطوات فحص المقبلين على الزواج بالوحدات الصحية بالمحافظات المختلفة والتى تتضمن:-

1- الذهاب للوحدة الصحية من 9 صباحا وحتى 2 مساء.

2- زيارة غرفة المشورة للمقبلين على الزواج.

3- إجراء الفحص الطبى وطباعة النتائج.

4- إجراء الفحص الطبى قبل الزواج بمدة لا تقل عن 14 يوما.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن الفحص الطبى للمقبلين على الزواج يستغرق قرابة ساعة، بداية من تسجيل البيانات الشخصية وحتى الانتهاء من كل الفحوصات وتقديم المشورة التوعوية والفحوصات الطبية.

وتابعت، يستلزم الفحص أولًا وجود الشخص نفسه لسحب العينات الطبية والوراثية الخاصة بفحص مرض أنيميا البحر المتوسط وفقر الدم المنجلى؛ لتحليلها فى المعامل المركزية، وبالتالى لا يمكن سحب تلك العينات من أى شخص آخر بخلاف المستهدف من الفحص.

أما بالنسبة للشهادة المميكنة، فهى مؤمنة بالكامل ومدعومة بـ QR code، وتشمل كل بيانات نتائج الفحوصات الطبية، وسيدون عليها الرقم القومى للطرف الآخر، كما أنه تم ربطها إلكترونيًا بمجمع الوثائق المؤمنة، الأمر الذى سيقضى على التلاعب الذى كان يحدث سابقًا فى الشهادات الصحية.