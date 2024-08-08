وزارة الصحة: إغلاق مركز للغسيل الكلوي بالفيوم لوجود مخالفات جسيمة

كتب وليد عبد السلام

استكملت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ المرحلة الاولى من خطة الوزارة بـ المرور الميداني على المنشآت الطبية في محافظات الصعيد، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، سعياً نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة صحية ذات جودة ورصد أي قصور في مستوى الخدمة الطبية ومعالجته.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ان الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص وادارة العلاج الحر بمحافظة الفيوم خلال حملة المرور رصدوا عدداً من المخالفات بمركز الأمل للكلي بمنطقة بندر الفيوم شارع مستشفي رمد الفيوم، وتم اغلاقه لاكتشاف عدد من المخالفات الجسيمة به بالاضافة الى عدم اتباعه اشتراطات التراخيص ومكافحة العدوي.

واكد"عبدالغفار"، حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية للتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحية الأدوية، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور.

ومن جانبه، لفت الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، الى ان اللجنة المشكلة من الادارة المركزية بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بمحافظة الفيوم قامت بتحرير محضر حيال المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور بالمركز والتي تنوعت بين (عدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى،عدم الالتزام باشتراطات الترخيص، عدد ماكينات الغسيل الكلوي غير مطابق للرخصة المكانية، لايوجد مغسلة ولا غرفة تعقيم ولا غرفة للنفايات الخطرة).

واشار "زكي" الى اكتشاف مطالبات تحصيل مالية للعلاج على نفقة الدولة لعدد من المرضي المتوفيين ولا يوجد مايفيد باجراء الجلسات، كون المركز المذكور متعاقد مع وزارة الصحة لتقديم خدمات الغسيل الكلوي للمرضي الصادر لهم قرارات للعلاج على نفقة الدولة، بالإضافة الى تحصيل مبالغ مالية كفرق جلسات لعدد من المرضي طبقًا لإفادة المرضي داخل المركز، مؤكدًا على إتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات.