هل تمشي حافي القدمين في الصيف؟.. احترس من هذه المخاطر

كتبت فاطمة ياسر

في الأيام الحارة، والذهاب للبحر والمشي على الرمال الساخنة بدون ارتداء أي حذاء في القدمين، تلك الأمور تعد من الأمور الخطيرة التي تعرضك لبعض المشاكل الصحية، فهل تحب المشي حافي القدمين؟.. إذا كانت إجابتك نعم، فاحذر التعرض والإصابة ببعض المخاطر الصحية التي يقدمها التقرير المنشور عبر موقع doctissimo

ومن أبرز المخاطر المرتبطة بالسير حافيًا التالي

الالتهابات

المشي حافي القدمين يعرض قدميك للعديد من البكتيريا الموجودة على الأرض، لذلك كن حذرا إذا كان لديك جرح صغير، فإنه يمكن أن يعرضك للالتهابات الفطرية.

الإصابات

بدون حماية، تصبح الأقدام عرضة للجروح الناجمة عن الأدوات الحادة أو الشظايا أو حتى الحيوانات أو المحاقن المهجورة أو قطع الزجاج مثل الزجاجات المكسورة.

الحروق

الأسطح الساخنة مثل الرمل، يمكن أن تسبب حروقًا في القدمين، خاصة في فصل الصيف.

وضعية سيئة

المشي بدون حذاء يمكن أن يؤدي إلى وضعية سيئة للقدم، ما قد يسبب آلام الظهر والركبة والرقبة، لذلك من الضروري التبديل بين أزواج الأحذية المختلفة.

السقوط

الأقدام العارية توفر قبضة أقل، ما يزيد من خطر السقوط، لذلك لا تركض إلى حافة حوض السباحة

الروائح

أخيرًا، على الرغم من أن المشي حافي القدمين يبدو أنه يبث الهواء في القدمين، إلا أنه قد يشجع أيضًا على نمو الفطريات والالتهابات، ما يؤدي إلى روائح كريهة.