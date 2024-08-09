اليوم السابع
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نائب محافظ الوادى الجديد: تدشين نظام التعليم "الفنى الفندقى" لأول مرة

الجمعة، 09 أغسطس 2024 06:27 م
نائب محافظ الوادى الجديد: تدشين نظام التعليم "الفنى الفندقى" لأول مرة حنان مجدى نائب محافظ الوادي الجديد
الوادى الجديد- ماهر البهنساوى

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أعلنت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، تدشين فصول للتعليم الثانوي الفني الفندقي لأول مرة بالمحافظة، مع التنسيق لإدخال مناهج السياحة العلاجية في الدراسة مراعاةً لطبيعة المحافظة لأول مرة على مستوى الجمهورية، مُثمنةً التعاون المستمر والمثمر بين وزارة التربية والتعليم والمحافظة، تحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقِد، بحضور المهندس سيد عبد العزيز وكيل التربية والتعليم بالمحافظة، وانتصار علي مدير إدارة التعليم والتدريب المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية بالمديرية، وعدد من مديرى الفنادق

وأوضحت نائب المحافظ أنه سيتم افتتاح فصول فندقية ملحقة بمدارس التعليم الفني بإدارتي الخارجة والداخلة تشمل 3 تخصصات "فني طاهي - فني مضيف - فني مشرف غرف"، وذلك بنظام التعليم والتدريب المزدوج، حيثُ تم التعاقد مع عدد من الفنادق بالمحافظة لأغراض التدريب، والذي يحق للطالب استكمال تعليمه الجامعي بعدها.

كما تم مناقشة اعتماد فصول "سكرتارية طبية" بمركز الداخلة، موضحةً أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل خلال الفترة المقبلة فور الانتهاء من الإجراءات المتبقية بالتنسيق مع الوزارة.

 







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