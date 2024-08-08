نائب محافظ الوادي الجديد تتفقّد أعمال مبادرة "100 يوم صحة"

الوادي الجديد-ماهر البهنساوى

تفقّدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم الخميس، أعمال المبادرة الرئاسية (100 يوم صحة) بمركز رعاية الأمومة والطفولة بجوار مستشفى الخارجة التخصصي يرافقها الدكتور هشام بكر.

والتقت نائب المحافظ مع المواطنين واطمأنت على الخدمات المقدمة بالمبادرة والتي تشمل (صحة المرأة- الاعتلال الكلوي - الكشف عن الأمراض المزمنة - صحة الأم والجنين)، وتفقّدت العمل بالعيادات المختلفة، كما اطمأنت على توافر الأدوية وألبان الأطفال بالصيدلية؛ مُوجهةً بتقديم الخدمة الطبية اللائقة وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

جدير بالذكر أن المبادرة تقدم خدماتها بشكل مجاني للمواطنين من خلال 43 فريق ثابت ومتنقل على مستوى المحافظة.



المبادرة الرئاسية (100 يوم صحة) 1