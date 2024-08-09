مع 43 درجة.. دول أوروبية تستعد لمواجهة أسوأ موجة حر فى صيف 2024

فاطمة شوقى

أعلنت عدد من الدول الأوروبية المطلة على البحر المتوسط والتي منها إسبانيا وإيطاليا، حالة التأهب واتخاذ إجراءات لاحتواء أسوأ موجة حر في صيف 2024 والتي تبدأ اليوم الجمعة، حسبما قالت صحيفة التيمبو.

وفي إسبانيا وإيطاليا ودول أخرى، يجري اتخاذ إجراءات لاحتواء موجة الحر التي ستبدأ اليوم الجمعة، والتي ستستقر في المنطقة في نهاية هذا الأسبوع ولكنها تسببت بالفعل في ارتفاع موازين الحرارة إلى موجة خانقة من الطقس.

وبدأت 11 منطقة إسبانية حالة التأهب بالفعل أمس الخميس لهذا السبب، تحسبا لموجة الحر الجديدة التي ستبدأ اليوم الجمعة، والتي قد يتم فيها تسجيل درجات الحرارة القياسية تصل في بعض المناطق إلى 43 درجة مئوية، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية الحكومية (Aemet).

وأعلنت إسبانيا التأهب باللون البرتقالي في جزر البليار، وكاستيلا وليون، وكاستيلا لا مانشا، وكاتالونيا، وإكستريمادورا، ومجتمع مدريد، نظرًا تجاوز درجات الحرارة 40 درجة في بعض المناطق، حتى أنها ستصل إلى 42.5 في العديد من المناطق الآخرى في البلاد.

بالنسبة لليوم الجمعة، تشتد قوة الإعصار المضاد، وستظل الحرارة خانقة في معظم أنحاء إسبانيا وستستمر درجات الحرارة، المرتفعة جدًا بالفعل، في الارتفاع تدريجياً في الأيام المقبلة، والتي تفضلها الرياح القادمة من الجنوب والجنوب الشرقي.

ولا يهدأ الإعصار الأفريقي المضاد الذى يطلق عليه "شارون" في إيطاليا، ووفقًا للخبراء، قد تكون هذه الموجة هي الأكثر سخونة خلال العام، مع درجات حرارة قد تتجاوز الـ 40 درجة مئوية في المناطق الوسطى والجنوبية وفي سردينيا وصقلية.

وستسجل مدن مثل روما 38 درجة خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكنها قد تصل إلى 43 في بعض مناطق جنوب البلاد، بحسب التوقعات.

كما تحافظ روما وبيروجيا (شمال) على الحد الأقصى لمستوى الإنذار بالحرارة، ويوم الأحد القادم ستكون هناك سبع مدن أخرى في حالة تأهب أحمر:فلورنسا، بريشيا، رييتي، لاتينا، فروزينوني، كامبوباسو باليرمو، كما أعلنت وزارة الصحة الإيطالية على موقعها على الانترنت.

وفي رومانيا أيضًا، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية (ANM) أمس الخميس تنبيهًا باللون الأصفر، وهو ثاني أعلى مستوى، بسبب الحرارة في خمس مقاطعات في جنوب البلاد وفي العاصمة بوخارست.

وفقًا لتوقعات ANM، ستصل درجات الحرارة القصوى اليوم الجمعة في مقاطعات دولج وأولت وتيلورمان وجورجيو وإلفوف وبوخارست إلى 37 درجة مئوية.

وخلال شهر يوليو، أصدرت حركة ANM تنبيهات حمراء في عدة مناسبات في مناطق واسعة من البلاد. وفي منتصف الشهر، توفي خمسة أشخاص على الأقل بسبب الحرارة الشديدة التي تجاوزت في عدة أماكن 43 درجة مئوية.

وفي تركيا تصل درجات الحرارة هذه الأيام إلى 44 درجة في أقصى الجنوب الشرقي، وهي قيمة ضمن المعدل الطبيعي، حيث أن الحد الأقصى المعتاد في شهري يوليو وأغسطس في هذه المنطقة هو 48 درجة.

ولكن الوصول المبكر لدرجات حرارة الصيف، ترك المناظر الطبيعية أكثر جفافًا من فصول الصيف الأخرى، وشهدت حرائق متكررة لأسابيع، خاصة في المناطق الغربية من البلاد، مع تدخلات مستمرة من قبل رجال الإطفاء.