مشروعات حياة كريمة.. تعرف على محطة رفع صرف صحى الدناقلة فى سوهاج.. صور

محمود مقبول

تولى المبادرة الرئاسية لتطوير الريفى المصرى حياة كريمة، اهتماما كبيرا بقطاع الصرف الصحى والارتقاء بأدائه وتوفير وتحسين خدمات الصرف بالمناطق الريفية.

ظهر هذا الاهتمام واضحا من خلال محطات الصرف التى يتم تسليمها تباعا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وآخر المحطات المسلمة تأتى محطة رفع صرف صحى الدناقلة بمركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج، تلك المحطة التى تم تسليمها مبدئيا تمهيدا للتشغيل للاستفادة القصوى منها لخدمة جموع المواطنين بالمنطقة.

ويستعرض "اليوم السابع" خلال النقاط التالية أهم المعلومات حول محطة رفع صرف صحى الدناقلة..

1 – اسم المحطة محطة رفع صرف صحى الدناقلة.

2 – المحطة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة

3 – المحطة تم تسليمها لشركة مياه الشرب والصرف الصحى تسليما مبدئيا.

4 – المحطة تخدم أكثر من 8000 نسمة من أهالى المنطقة.

5 – المحطة تبلغ طاقتها التصميمية 140 لترا لكل ثانية.

6 – المحطة تضم شبكات انحدار بطول 15900 متر طولى.

7 – المحطة تضم خط طرد بولى إيثيلين قطر 500 مم بطول 5000 مت.

8 – المشروع يضم 1100 غرفة منزلية لتخدم 8 آلاف نسمة بقرية الدناقلة.

9 – المشروع يهدف إلى التخلص الآمن من مياه الصرف الصحى.

10- المشروع يهدف إلى تحسين الحالة الصحية والاجتماعية للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.



أحد مكونات المحطة



أكشاك داخل المحطة



المحطة بعد الإستلام



غرف المحطة من الداخل



مبانى المحطة



محطة الرفع من الداخل



محطة رفع صرف صحى الدناقله



مدخل المحطة الرئيسيى



وحدة تحكم بالمحطة