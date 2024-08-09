مباحثات مصرية سريلانكية غدا بالقاهرة على مستوى وزيرى الخارجية

كتب أحمد جمعة

يعقد الدكتور بدر عبدالعاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج غدا السبت، مباحثات مع وزير خارجية سريلانكا على صبرى الذى يقوم بزيارة إلى القاهرة .

ويناقش الوزيران -خلال اللقاء الثنائي والمباحثات الموسعة التي تعقبه - العلاقات بين مصر وسريلانكا وسبل تعزيزها في شتى المجالات إلى جانب الموضوعات والقضايا محل الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يعقب المباحثات مراسم توقيع علي مذكرة تفاهم بين مصر وسريلانكا.

من ناحية أخرى.. يستقبل وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، غدا ديميتروس كوبيلوزوس Dimitrios Copelouzos، رئيس الشركة اليونانية العاملة في مشروع الربط الكهربائي ، وذلك بمقر وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بالعاصمة الإدارية الجديدة.

