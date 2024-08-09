بدر عبد العاطى يبحث هاتفيا مع وزير خارجية بوركينا فاسو تعزيز التعاون

(أ ش أ)

أجرى الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية والتعاون الإقليمى والبوركينيين فى الخارج بجمهورية بوركينا فاسو، كاراموكو جان مارى تراورى.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة اليوم الجمعة، بأن وزير الخارجية استهل الاتصال بتقديم التهنئة لنظيره البوركينى بمناسبة عيد الاستقلال الذي يوافق يوم 5 أغسطس الجاري.

وتناول الاتصال مُجمل مسارات التعاون القائمة وبحث سُبّل تطويرها إلى آفاق أرحب، بما يتوافق مع أولويات البلدين في المرحلة الراهنة.

وحرص وزير الخارجية على إبراز اهتمام مصر بدعم بناء القدرات الوطنية والتطوير المؤسسي بالدول الأفريقية الشقيقة، من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والمنح الدراسية التي تقدمها الجامعات المصرية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية ، أن الدكتور عبد العاطي أكد على مُساندة مصر لجهود بوركينا فاسو في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، مشيراً إلى الجهد المبذول من أعضاء البعثة الأزهرية ببوركينا فاسو لمجابهة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة ونشر الفكر المعتدل ‏والصورة الصحيحة عن الإسلام.

وأعرب عبد العاطى عن حرص مصر على الانخراط في تعزيز بنية السلم والأمن في القارة الإفريقية ومخاطبة القضايا التي تمثل أولوية للدول الأفريقية الشقيقة، مؤكداً على أن مصر ستظل دائماً داعمة لأشقائها الأفارقة في كافة المحافل الإقليمية والدولية.

كما تم تناول أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذلك المستجدات في منطقة الساحل والصحراء، والتحديات الأمنية المتزايدة وتأثيرها على دول غرب أفريقيا وكيفية التعامل مع هذه التهديدات.