لبنان: استشهاد سامر الحاج القيادى بحماس في قصف إسرائيلى بـ"صيدا"

كتب عبد الوهاب الجندى

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، باستشهاد القيادي في حركة حماس داخل مخيم عين الحلوة سامر الحاج، بعد استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارته، بالقرب من حسبة صيدا عند مدخلها الجنوبي.

وقالت الوكالة اللبنانية: "على الفور، هرعت إلى المكان سيارات الإسعاف والدفاع المدني والقوى الأمنية".

من ناحية أخرى، استشهد 14 فلسطينيا على الأقل بينهم صحفيان وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، في غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بوصول جثامين 14 شهيدا إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس، جراء غارات الاحتلال المتواصلة على أنحاء متفرقة في المدينة.

واستشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال منزلا لعائلة معمر بمنطقة التحلية وسط خان يونس، بينهم الزميل الصحفي في إذاعة صوت فلسطين تميم معمر.

واستشهد 5 مواطنين بينهم أطفال وأصيب آخرون، في غارة شنها طيران الاحتلال في منطقة المواصي غرب خان يونس.