لبنان: وقف العدوان الإسرائيلي على غزة المفتاح لتهدئة الوضع بجنوب البلاد

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أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الدكتور عبدالله بو حبيب، ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة باعتباره المفتاح لتهدئة الوضع في جنوب لبنان وإيقاف الاعتداءات الاسرائيلية السافرة وتفادي تدحرج النزاع نحو حرب إقليمية شاملة.



وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن ذلك جاء خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه بو حبيب اليوم /الجمعة/ من نظيره البرازيلي ماورو فييرا، حيث تم بحث الجهود القائمة لإيقاف دوامة العنف في لبنان وغزة والمنطقة، وآخرها البيان المشترك لقادة مصر وقطر والولايات المتحدة الامريكية ودعوته إسرائيل وحماس إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة".



وأكد بوحبيب " أنه يجب على الغرب الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها وخفض التصعيد، وليس الضغط على لبنان فقط"، موجها الشكر للبرازيل على مواقفها الداعمة للبنان وتضامنها معه في وجه الاعتداءات الإسرائيلية".



ومن جهته، اعتبر وزير الخارجية البرازيلي أن إسرائيل تسعى إلى التصعيد مع لبنان وإيران لأنها لا ترغب في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، ووضع حد للابادة الجماعية التي ترتكبها في قطا غزة"، مؤكدا أن البرازيل ستواصل العمل والتشاور عن كثب مع الحكومة اللبنانية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في جنوب لبنان".