كنيسة سانت تريز.. تأسست عام 1948 وتعد دار البطركخانة المارونية ببورسعيد

بورسعيد -محمد عزام

تعددت التصميمات المعمارية المميزة فى محافظة بورسعيد، وتنوعت المبانى التراثية فيها ما بين تراث إسلامى أندلسى وقبطى أوروبى وغيرها، ووجدت فيها الكنائس بشكل مميز حيث احتفظت بنفس طرازها حتى الآن بمختلف الأحياء.

وتأتى الكنيسة المارونية أو كما يطلق عليها كنيسة "سانت تريز" على رأس التراث المعمارى القبطى فى محافظة بورسعيد، حيث تتميز بتشييد وبناء ساحر، واعتمد مصممها على الأقواس والقباب الخرسانية.

موقعها.. تقع كنيسة سانت تريز المارونية فى شارع صلاح سالم فى حى الشرق أقدم وأرقى الأحياء بمحافظة بورسعيد، ولازالت قائمة حتى يومنا.

تاريخها.. بنيت كنيسة سانت تريز المارونية عام 1948 وهى دار البطركخانة المارونية ببورسعيد.

فعقب حفر قناة السويس ازدهرت بورسعيد سريعا وتوزعت الأسر الشامية على الإسكندرية وبورسعيد والقاهرة، وشهد الشام عدة حروب أهلية قاسية مابين 1840-1860، وكانت مصر الاختيار الأول للمهاجرين وبورسعيد كانت ميناء الوصول، خلال الفترة العثمانية أقام بعض التجار الموارنة فى مصر، وانتشروا فى القاهرة ودمياط والزقازيق والمنصورة والإسكندرية.

وفى عام 1906 أنشئت لأول مرة بطريركية للموارنة فى مصر، وفى 1946 وافق الفاتيكان على إنشاء مطرانية مارونية فى مصر تمتد صلاحياتها إلى السودان.

وأسس الموارنة العديد من الكنائس الخاصة بهم فى شبرا ودرب الجنينة ومصر القديمة والجديدة والزيتون بالقاهرة وكذلك فى المنصورة ودمياط وبورسعيد وطنطا.

مصمم الكنيسة.. تم بناء كنيسة سانت تريز المارونية ببورسعيد سنة 1948 بواسطة المعمارى نعوم شبيب، وصمم المهندس المعمارى ثلاث كنائس منها كنيسة سانت تريز المارونية ببورسعيد، وهو أيضا مصمم برج القاهرة.

واعتمدت تصميمات نعوم على صناعة الأسقف الخرسانية الرقيقة المسلحة، حصل على براءة اختراعها ودعيت بـ"أقواس شبيب" أو "قبة شبيب".

نعوم شبيب معمارى ومصمم مصرى رومى كاثوليكى وهو أحد المهندسين المصريين الرئيسيين فى عصره وأبو العمارة الحديثة فى مصر ومهندس إنشاءات ومقاول ومبتكر، من أصول لبنانية من الجيل الثانى، ولد فى 28 نوفمبر سنة 1915 فى القاهرة وتوفى فى 13 مايو سنة 1985، وكان يمتلك شركة للعمارة والإنشاء والمقاولات أسسها سنة 1940، وزوجته هى ارليت شبيب ولديه أربعة أولاد.



الكنيسة في مدينة بورفؤاد



جانب من الكنيسة



كنيسة بورفؤاد