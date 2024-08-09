قوافل الهلال الأحمر تصل قرى الوادى الجديد لدعم متضررى السيول.. صور

الوادى الجديد-ماهر البهنساوى

أعلنت محافظة الوادى الجديد، عن وصول قافلة مؤسسة الهلال الأحمر المصري الإغاثية، لقرى الأربعين بمركز باريس، وتوزيع المساعدات على الأهالي، تأكيدا على جهود المحافظة لتقديم الدعم والمساندة للأسر المتضررة، حتى استقرار الأوضاع واحتواء الموقف، وذلك تحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبالتنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني؛ لتقديم الدعم لقرى الأربعين بمركز باريس إثر سقوط أمطار أدّت إلى بعض الأضرار والتلفيات.

وتضمنت قافلة الإغاثة المتكاملة لمساندة الأهالي وتخفيف الآثار الناجمة عن السيول على: (509 مراتب - 500 ملاية - 500 بطانية - 500 حقيبة نظافة شخصية - 500 حصيرة - 400 سلة غذائية)، حيث أناب اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد سيد محمود سكرتير عام المحافظة لتدشين القافلة قبل التحرك إلى باريس، وذلك بحضور محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة.



وصول قوافل الهلال الأحمر



وصول قوافل الهلال الأحمر



وصول قوافل الهلال الأحمر



وصول قوافل الهلال الأحمر



وصول قوافل الهلال الأحمر