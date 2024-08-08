تفاصيل مبادرة إحياء إنتاج الحرير بالوادى الجديد بدعم جهاز تنمية المشروعات.. صور

الوادي الجديد-ماهر البهنساوى

حققت مبادرة إعادة توطين إنتاج الحرير بمحافظة الوادي الجديد نجاحا ملموسا منذ انطلاقها بدعم مباشر من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بضرورة العمل على توطين صناعة الحرير بالدولة، وتدريب الأيدي العاملة على إنتاجه، سعيا للتخلي عن استيراده، ويوفر المشروع فرص عمل عديدة، خاصة للمرأة المعيلة، وذلك خلال زيارته الأولى لمحافظة الوادي الجديد، حيث تفقد مشروع واحة الحرير ومجمع الصوب الزراعية، والواقع ضمن مزارع وادي الطحان شمال مدينة الخارجة، مؤكداََ أن الحكومة مستمرة في تقديم الدعم اللازم لإحياء إنتاج وصناعة الحرير بالمحافظة ، و مجددا التهنئة لأهالي المحافظة بنجاح مبادرة إنتاج الحرير الطبيعي، التي يتميزون بها، ووجه بالتنسيق مع الوزارات المعنية، للتغلب على أية تحديات قد تواجه هذه الصناعة المهمة.

واستكمالا لجهود محافظة الوادي الجديد فى المبادرة استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم، باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر التابع لمجلس الوزراء والوفد المرافق، وذلك لبحث سبل التعاون لدعم أصحاب المشروعات القائمة وشباب المحافظة الراغبين في في إقامة مشروعات، وذلك بتيسيرات و حوافز مالية وفنية، حيث ناقشا مجالات المشروعات الممولة من الجهاز وفي مقدمتها مشروعات الاستثمار الزراعي، والتوسع في دعم المبادرات الزراعية التي أطلقتها المحافظة ومنها مبادرة إنتاج الحرير الطبيعي من خلال دعم مشروعات زراعة التوت وتوفير المعدات والمستلزمات اللازمة لمعامل تربية دودة القز وحل الحرير.

وجرى تسليم رخص مزاولة نشاط وشيكات إقراض مباشر لعدد من العملاء من أبناء المحافظة في أنشطة تجارية مختلفة، ووجّه المحافظ بتقديم التيسيرات اللازمة لدعم وتشجيع المشروعات الناشئة. كما استعرض أبرز مقومات التنمية بالمحافظة ومشروعات البنية التحتية المنفذة، وعرض لتجربة المحافظة في تنفيذ شبكات الطاقة الشمسية لتشغيل المصالح الحكومية والمدارس والمساجد، وتطرق لمناقشة تقديم مبادرات لدعم إنشاء شبكات طاقة شمسية للمنازل والأحياء السكنية بما يُسهم في خفض تكلفة الاستهلاك، ويتماشى مع توجهات الدولة لإحلال الطاقة النظيفة واستغلال الموارد بالشكل الأمثل.

كما التقت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، و باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنميةالمشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر بمقر الجهاز بالقاهرة؛ وذلك لبحث موقف مشروعات التعاون المقرر تنفذها في ضوء الزيارة الأخيرة للمحافظة، وأكدت نائب المحافظ أن اللقاء تناول سبل دعم مبادرة إنتاج الحرير الطبيعي التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء، ودراسة نموذج عمل متكامل للتوسع في إنشاء محطات إنتاج البيض والهجين، ووضع كافة التصورات لمراحل التنفيذ والإنتاج؛ لعرضها على جهات الاختصاص والوزارات المعنية للخروج بنموذج متكامل علميًا وفنيًا قابل للتنفيذ على أرض الواقع، مشيرةً إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز دور المحافظة كمركز إنتاج و توريد لمصانع الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية.

وكان محافظ الوادى الجديد وقع مؤخرا مع رئيس مركز البحوث الزراعية، بروتوكول تعاون لاعادة احياء انتاج وتصنيع الحرير الطبيعى بالمحافظة طبقاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا على أن هذا التعاون يستهدف انشاء نموذج ناجح، قابل للتطبيق على مستوى كافة محافظات مصر، للتوسع في زراعة اشجار التوت وانتاج الحرير الطبيعي، وخلق فرص عمل للمرأة الريفيةوالشباب وتحسين دخلهم وذلك بإشراف ودعم فني من مركز البحوث الزراعية لفتح آفاق جديدة لزيادة وتطوير هذه الصناعة.

والتقى محافظ الوادي الجديد، أيضا القائم بأعمال سفارة دولة أوزبكستان بالقاهرة لبحث الإستفادة من الخبرات المتبادلة لإحياء صناعة الحرير الطبيعي في إطار المبادرة التي أطلقتها المحافظة لزراعة التوت وإنتاج الحرير كما قام الوفد بتفقد أحد المشروعات الإستثمارية لإنتاج الحرير شمال مدينة الخارجة، وتم الإتفاق على تدريب عدد من المختصين بهذا المجال من المحافظة بدولة أوزبكستان لنقل الخبرات المستحدثة في إنتاج وصناعة الحرير.

كما التقى المحافظ مؤخرا بوفد من الخبراء بمجال إنتاج الحرير الطبيعي بدولة الهند، وذلك على هامش مشاركتهم بالملتقى التسويقي المصري الثالث للتمور، و تم بحث سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال إنتاج الحرير والتوسع في المبادرة التي أطلقتها المحافظة لزراعة التوت وإنتاج الحرير الطبيعي، وأوضح الزملوط أن تم الإتفاق على وضع خطة عمل للبدء في الخطوات التنفيذية لتطوير وتوطين صناعة الحرير بالمحافظة، بالاستعانة بالخبرات الهندية المتميزة في هذا المجال، وتحديد الاحتياجات الفنية واللوجستية اللازمة للنهوض بصناعة الحرير.

جدير بالذكر أن مكونات المشروع تشمل نشاطين زراعي وإنتاجي متكامل ، حيث أنه النشاط الأول يتم فيه زراعة نبات التوت من الصنف الهندي ذو القيمة الاقتصادية العالية بالإضافة إلي زراعات أخري متداخلة يقام عليها إنشاء منحل لإنتاج مادة البروبوليس التي تستخدم في تحنيط الكائنات الحية بالإضافة إلي فائدتها في استخدامها كعلاج لإعاقة ومنع تكاثر الخلايا السرطانية بجانب إنتاج العسل وحبوب اللقاح والغذاء الملكي ، كما يقوم النشاط الثاني علي إنشاء مركز لتربية ديدان الحرير ومستلزمات المناحل بالإضافة إلي إقامة مشتل لإنتاج شتلات التوت .



إنتاج-غزير-من-اليرقات



تشغيل-مشروع-إنتاج-الحرير-الطبيعي-بالطاقة-الشمسية-



جانب-من-إنتاج-يرقات-الحرير



داخل-أحد-معامل-إنتاج-الحرير-الطبيعى-بالخارجة



داخل-معمل-حل-خيوط-الحرير-بالوادى-الجديد



رئيس-جهاز-تنمية-المشروعات-خلال-زيارته-للوادي-الجديد-



شجر-التوت-الهندى-بالوادى-الجديد



شرح-طريقة-إنتاج-خيوط-الحرير



صوب-أشجار-التوت-الهندى-



محافظ-الوادي-الجديد-يتابع-مراحل-العمل



نجاح-ملحوظ-لمبادرة-إنتاج-الحرير-الطبيعي-