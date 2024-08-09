"صيف بلدنا" يشعل مسارح رأس البر.. والجمهور: أعاد تراث الفنون المصرية من جديد

دمياط - هيثم مراد

استقبلت مدينة رأس البر فعاليات مهرجان "صيف بلدنا" تحت رعاية وزارة الثقافة، والذى شهد مشاركة عددا من الفرق الموسيقية والفنون المتنوعة.

تفاعل رواد مدينة رأس البر مع فعاليات مهرجان "صيف بلدنا" في نسخته الرابعة والتى أقيمت بمنطقة اللسان، ليصبح زيارة مسرح المهرجان جزء من يوميات زوار المدينة.

فنون شعبية وموسيقي عربية فضلا عن تواجد فرق الآلات الشعبية جميعها عروضاً تضمنها المهرجان ليصبح قبلة الحياة للمواهب الإقليمية والوجوه الجديدة.

تقول عطيات الإمام مدير إدراة الثقافة العامه والمشرف المسئول عن صيف بلدنا ف رأس البر، إننا نعمل على تقديم وجبات فنية دسمة لرواد مسرح المهرجان، لدينا في الثقافة الجماهيرية العديد من المواهب القادرة على تقديم كافة أشكال الفنون المصرية.

وتابعت: تبادل الثقافات أحد أبرز أهداف المهرجان، رأينا فرقة توشكى وما قدمته من ثقافة الجنوب، أيضا هناك فرقة الأنفوشي الاستعراضية التى حملت تراث الفنون الشعبية بوجه بحرى، العديد من الفرق المشاركة قدمت أنماط مختلفة من الفنون والثقافات أيضا ويبقى تفاعل الجمهور ترمومتر الأداء لنجاح المهرجان هذا ما نخرص على متابعته يوميا وردود الأفعال تؤكد نجاحنا.

وأوضحت: صيف بلدنا نافذة للوجوه الشابة والموهوبين من أجل مقابلة الجمهور، هو أيضا يعد إحدى خطوات تسويق مدينة رأس البر سياحياً، وجدنا الجمهور ينتظر فعاليات المهرجان في دورته الرابعة هذا يعكس نجاح الفكرة منذ انطلاقها.

جمهور رأس البر كان له رأى فى مهرجان "صيف بلدنا"، يقول مجدى الخميسي أحد أبناء دمياط: اصطحب أبنائي يومياً لقضاء السهرة داخل مسرح المهرجان، هناك يمكن قضاء وقت ممتع وسط الفنون المصرية والفلكولور الشعبي المميز بالمجان.

وأضاف: الإقبال يتزايد يوما بعد يوم وأصبح هناك جمهور لمهرجان صيف بلدنا، مهرجان صيف بلدنا نجح في تقديم الفن الذي تجتمع علي العائلة.



عروض فنية على مسرح رأس البر



مهرجان صيف بلدنا